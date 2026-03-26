Branko Ćopić: 42. godišnjica smrti jednog od najboljih bh. pisaca

Na današnji dan 1984. godine, tragično je okončao život jedan od najboljih bosanskohercegovačkih pisaca Branko Ćopić, izvršivši samoubistvo skokom s mosta na Savi u Beogradu. Rođen je u selu Hašani kod Bosanske Krupe, 1. januara 1915. Bio je veoma mali kada je ostao bez oca, te su ga odgajali majka, stric i djed. Diplomirao je pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gdje je tokom studiranja počeo pisati za časopis „Politika“, a nakon Drugog svjetskog rata bio je urednik „Pionira“. Od 1951. godine svoj život je podredio isključivo književnom radu. Najpoznatija djela posvećena djeci Brankove prve priče objedinjene su u zbirkama "Pod Grmečom" i "Borci i bjegunci", a prvi roman "Prolom" svjedočanstvo je njegove vizije Drugog svjetskog rata. Nakon tog romana objavio je cijeli niz književnih djela koja govore o partizanima i ratu, kada su nastale i neke od i danas najljepših i najpotresnijih patriotskih pjesama poput: "Grob u žitu", "Pjesma mrtvih proletera", "Na petrovačkoj cesti". Brankova najpoznatija djela posvećena su djeci i djetinjstvu. To su romani "Orlovi rano lete", "Slavno vojevanje", "Bitka u Zlatnoj dolini" i "Magareće godine"; zbirke priča "Priče partizanke", "Vratolomne priče", "Priče ispod zmajevih krila" i "Doživljaji mačka Toše"… Zbirku priča "Bašta sljezove boje", koju je napisao 1970. godine, posvetio je svom velikom prijatelju, također našem velikanu, književniku Ziji Dizdareviću, koji je ubijen u logoru „Jasenovac“ u proljeće 1942. godine.

Ludvig van Betoven . Wikipedia.org Ludvig van Betoven . Wikipedia.org

Umro njemački kompozitor Ludvig van Betoven 1827. - Umro njemački kompozitor Ludvig van Betoven (Ludwig van Beethoven), jedan od najvećih u historiji muzike, koju je usavršio novim sredstvima, obogatio i produbio, dovodeći do vrhunca klasičnu sonatnu formu. Univerzalnost njegovog genija ogleda se u poetskom i duboko proživljenom slikanju prirode, neposrednom izražavanju lirskih i ljubavnih osjećanja, potresnom i dramatskom crtanju životnog puta heroja. Betovenovo svaralaštvo je ujedinilo zreli klasični stil i nagovijestilo romantizam. Djela: devet simfonija, opera "Fidelio", klavirske sonate, sonate za violinu i klavir, gudački kvarteti, uvertire, pet koncerata za klavir i orkestar, "Koncert za violinu i orkestar u de-duru", ciklus pjesama "Dalekoj dragoj", mise, solo pjesme, kamerna muzika. 1859. - Rođen engleski pisac Alfred Edvard Hausman (Edward Housman), čija je pesimistična poezija izraz životne čežnje i promašenosti. Posebno su ga privlačile teme ubistva i samoubistva, ličnog nevjerstva i kosmičke nepravde. Djela: zbirke pjesama "Momak iz Šropšira", "Posljednje pjesme". 1874. - Američki pisac Robert Li Frost, četverostruki dobitnik Pulicerove nagrade za poeziju, rođen je na današnji dan. Najčešće je obrađivao teme ljudske usamljenosti, prolaznosti, te istovjetnosti čovjeka i prirode. Djela: zbirke pjesama "Dječakova volja", "Sjeverno od Bostona", "Potok što teče na Zapad", "Sabrane pjesme". 1892. - Umro američki pisac Volt Volter Vitmen (Walt Whitman), pjesnik slobode i demokratije. Osnovu njegovih pjesama, napisanih u nekonvencionalnoj formi slobodnog stiha, čini ljubav prema čovjeku. Snažno je utjecao na modernu liriku, posebno najvažnijom zbirkom pjesama "Vlati trave". 1911. - Rođen američki pisac Tomas Lenijer Vilijams, poznat kao Tenesi Vilijams (Tennessee Williams), dvostruki dobitnik Pulitzerove nagrade, 1948. za „Tramvaj zvan čežnja“ te 1955. za „Mačka na vrućem limenom krovu“. Ostala djela: drame "Staklena menažerija", "Tetovirana ruža", "Nježna ptica mladosti", "Ljeto i dim", "Noć iguane", "Camino real ", "Vieuh Carre", "Odjeća za ljetni hotel", "Ne o slavujima", romani "Rimsko proljeće gospođe Ston", "Moize i svijet razuma", zbirke priča "Jedna ruka", "Tvrda šećerlema", zbirka pjesama "U zimu".

Sara Bernar . Stil.kurir.rs Sara Bernar . Stil.kurir.rs

Preminula francuska glumica Sara Bernar, najveća tragičarka svog doba 1923. - Preminula francuska glumica Sara Bernar (Sarah Bernhardt), koja je obilježila pozorišnu epohu kao najveća tragičarka svog doba. Uživala je izuzetnu popularnost i savremenici su je nazivali "božanska Sara", a njenu uspješnu karijeru nije prekinula čak ni amputacija noge 1915. godine. Bila je i profesorica Konzervatorija u Parizu. Napisala je "Memoare". 1925. - Rođen francuski kompozitor i dirigent Pjer Bulez (Pierre Boulez), čije je stvaralaštvo obilježeno posebnim smislom za kolorističke, dinamičke i ritmičke nijanse i specifičnim pristupom ljudskom glasu. Djela: "Koncertna simfonija", "Polifonija X", kamerno djelo "Livre pour quatuor", "Strukture za dva klavira", "Čekić bez gospodara", "Vjereničko lice". 1931. - Američki glumac Lenard Nimoj (Leonard Nimoy), najpoznatiji po ulozi Spoka (Spock) iz serijala “Zvjezdanih staza”, rođen je na današnji dan. Godine 1965., Nimoj je odigrao svoju prvu ulogu u serijalu „Zvjezdane staze“, što je radio sve do 1969. godine. Zatim je nastavio da glumi istu ulogu u sedam igranih filmova. Uloga Spoka donijela je Nimoju tri nominacije za Emi nagradu. 1940. - Umro Spiridon Luis, grčki atletičar, prvi olimpijski šampion u maratonu. 1940. - Rođen Džejms Langston Edmund Kan (James Langston Edmund Caan), američki filmski, pozorišni i tv glumac. Najpoznatija uloga mu je Sonija Korleonea (Sonny Corleone) u kultnom filmu „Kum“ za koju je dobio i nominaciju za Oskara. Kasnije je glumio i u popularnoj TV seriji „Las Vegas“. 1942. - Erika Jong (Erica), popularna američka književnica, rođena je na današnji dan. Njen najpoznatiji roman je "Strah od letenja" iz 1973. godine. Prozvana je "ženskim Henryjem Millerom" zbog načina na koji opisuje žensku seksualnost.

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