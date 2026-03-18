Komšić i Petigru: Presude Haga jedine su relevantne, "tri istine" ne postoje

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić primio je u posjetu Davida Petigru (Pettigrew), profesora sa Univerziteta u Connecticutu, koji je nedavno proglašen počasnim građaninom Sarajeva.

Petigru u svom radu naglašava potrebu jačanja kulture sjećanja i tranzicijske pravde, kao temelja procesa pomirenja u Bosni i Hercegovini. Posebno ističe uklanjanje spomenika i obilježja presuđenim ratnim zločincima, poput murala Ratku Mladiću u Kalinoviku i spomen-ploče na Vracama, jer oni ometaju međusobno povjerenje u društvu.

Sagovornici su se složili da je nužno prihvatiti sve relevantne historijske činjenice u obrazovnom sistemu i redovno podsjećati na počinjeni genocid i druge ratne zločine u BiH.

Komšić je naglasio da koncept "tri historijske istine" nema osnovu, te da su jedine relevantne činjenice utvrđene presudama Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Takvi narativi, po njegovom mišljenju, služe političkim interesima koji jačaju etničke podjele.

Na kraju sastanka istaknuto je da jačanje kulture sjećanja i tranzicijske pravde predstavlja ključ za prevazilaženje društvenih podjela i stvaranje povjerenja među građanima Bosne i Hercegovine.