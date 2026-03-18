Grlić Radman nakon susreta s Konakovićem: Izmjene Izbornog zakona ključne kako bi hrvatski narod vratio konstitutivnost

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, sastao se u Sarajevu s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem.

Nakon sastanka poručio je da očekuje izmjene Izbornog zakona koje bi, kako je naveo, omogućile Hrvatima da biraju svoje predstavnike bez preglasavanja, u skladu s odredbama Dejtonskog sporazuma.

- Naglasio sam važnost promjene Izbornog zakona kako bi Hrvati ostvarili u praksi izgubljenu konstitutivnost koja im pripada na temelju Dejtonsko-pariškog sporazuma - rekao je.

Sagovornici su razgovarali i o energetskim projektima, uključujući Južnu plinsku interkonekciju, kojom bi se povezali plinski sistemi Hrvatske i BiH uz korištenje LNG terminala na Krku. Hrvatska je, prema njegovim riječima, spremna podržati realizaciju tog projekta.

Tema sastanka bili su i problemi vozača kamiona iz regiona, koji su suočeni s ograničenjem boravka u Evropskoj uniji na 90 dana u periodu od šest mjeseci. Grlić Radman je istakao da Hrvatska radi na sistemskom rješenju tog pitanja.

Tokom posjete Sarajevu, susreo se i s vjerskim poglavarima, uključujući vrhbosanskog nadbiskupa Tomu Vukšića, predstavnike franjevačke provincije Bosne Srebrene te poglavara Islamske zajednice Huseina Kavazovića.

Naglasio je važnost dijaloga, međusobnog razumijevanja i saradnje među narodima i vjerskim zajednicama, ističući da će Hrvatska nastaviti podržavati evropski put Bosne i Hercegovine.

"Vlada Republike Hrvatske i dalje će podupirati sve inicijative koje pridonose euroatlantskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Stabilnost te međusobno razumijevanje među narodima i vjerskim zajednicama od ključne su važnosti za njezinu budućnost", napisao je Grlić Radman na Facebook profilu.