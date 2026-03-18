Terminali FBiH iznajmljuju skladišne kapacitete u Blažuju

Vlada Federacije BiH donijela je odluku kojom se pokreće postupak javnog poziva za iznajmljivanje slobodnih skladišnih kapaciteta na Terminalima tečnih tereta Blažuj.

Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a provodi je privredno društvo Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo. Cilj je osigurati sigurnu, redovnu i kvalitetnu opskrbu naftnim derivatima u Federaciji BiH.

U postupku iznajmljivanja, društvo je obavezno zadržati kapacitete potrebne za rezerve naftnih derivata u skladu s dodijeljenim sredstvima, čime se osigurava očuvanje rezervi.

Vlada FBiH će sufinansirati troškove najma / iznajmljivanja, najduže tri mjeseca, iz sredstava tekuće rezerve Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu, na osnovu potpisanih ugovora s Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Za realizaciju odluke zaduženo je privredno društvo, dok nadzor nad provođenjem vrše Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija. Po završetku javnog poziva, društvo će izvijestiti nadležno ministarstvo i Vladu FBiH.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH i primjenjivat će se do okončanja postupka javnog poziva.