Čović predvodio HDZ-ovu delegaciju u Briselu: S EU zvaničnicima razgovarali o ustavnoj arhitekturi BiH

Delegacija HDZ-a Bosne i Hercegovine otputovala je u Brisel, gdje se sastala s brojnim članovima Evropskog parlamenta povodom 50. godišnjice Evropske narodne stranke (EPP).

Delegaciju HDZ-a predvodio je predsjednik stranke Dragan Čović, uz zamjenicu predsjednika stranke i predsjedavajuću Vijeća ministara BiH Borjanu Krišto te dopredsjednicu HDZ-a BiH i zastupnicu u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijanu Filipović.

Evropska budućnost BiH

U fokusu razgovora bila je evropska budućnost BiH i aktuelni reformski procesi, s posebnim naglaskom na očuvanje ustavne arhitekture BiH i postizanje izbornog legitimiteta dužnosnika na svim nivoima.

Sa izaslanicom Evropske unije za Mediteran i potpredsjednicom EPP-a Dubravkom Šuicom razgovaralo se o stanju u BiH i širem okruženju, s posebnim fokusom na prava Hrvata i nužnost provedbe reformi za nastavak euroatlantskih integracija BiH.

- BiH mora što prije pokrenuti procese i nastaviti približavanje EU. To je jedini put za budućnost - poručili su.

Predsjednik HDZ-a BiH Čović, zamjenica Krišto i dopredsjednica Filipović naglasili su iznova opredjeljenje HDZ-a BiH kao "zagovaratelja i predvodnika evropskog puta BiH".

- Istaknuli su kako hrvatski dužnosnici nastavljaju poticati dijalog i dogovor svih strana i partnera u BiH. U sjedištu Evropske narodne stranke razgovarali su s predsjednikom Manfredom Weberom i Dolors Montserrat, glavnom tajnicom EPP-a. Čestitavši na velikom jubileju najsnažnije političke grupacije u Europi, izaslanstvo HDZ-a BiH prenijelo je čelnicima EPP-a iskrene zahvale za podršku i pomoć, posebice kroz EU parlament i druge institucije u zagovaranju evropskog puta BiH, naglašavanju prava i nužnosti ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda - saopćeno je iz HDZ-a.

Rezultati posjete

O rezultatima posjete govorila je Darijana Filipović.

- U Briselu smo kako bismo kroz stalnu prisutnost HDZ-a BiH među našim partnerima i prijateljima u Evropskoj narodnoj stranci osnažili i ubrzali evropski put Bosne i Hercegovine. A evropski put nije samo politički cilj. On predstavlja naše temeljne evropske vrijednosti, ali i konkretne prilike za naše ljude: više investicija, bolje obrazovanje, borbu protiv korupcije, snažnije gospodarstvo i veću podršku mladim obiteljima. Zato ovdje jasno govorimo i o ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda. Naši evropski partneri danas razumiju da legitimno predstavljanje nije politički zahtjev jedne stranke ili naroda već demokratski standard bez kojeg Bosna i Hercegovina ne može stabilno naprijed prema Evropi. To je ključni faktor za postizanje unutarnje stabilnosti i vanjskopolitičkih iskoraka. Naš cilj je jasan: stabilna, suvremena i evropska Bosna i Hercegovina koja svakom građaninu pruža sigurnost, ravnopravnost i priliku za normalan život - izjavila je Darijana Filipović.