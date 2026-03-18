Radončić na FTV: Trojka je samu sebe pobijedila, Bećirovića nećemo podržati, nego ćemo ga samo srušiti, Konaković ne može dati instrukciju svojoj Daliji, a kamoli Zlatku Lagumdžiji

U intervjuu za emisiju Plenum predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić veoma kritički govorio kako je Trojka slagala birače na transparentnosti, kako se vodi generacijska bitka da se odbrani BH Telecom, kako su prevareni mladi ljudi zbog tramvaja smrti, šta misli o političkoj sudbini Milorada Dodika i Dragana Čovića...

Također, Radončić je govorio i o zbivanjima u Parlamentu FBiH i tome da je Mioković trebao odmah podnijeti ostavku, a posebno je bio kritičan prema nesposobnosti Konakovića da vodi vanjske poslove i da Trojka osmisli bilo kakvu bošnjačku nacionalnu politiku.

Radončić je zamjerio zašto se u RS nije napravio jedan izborni blok, a posebno je upozorio na velike tenderske krađe, katastrofu u Kantonu Sarajevo, ogromna neiskorištena sredstva kojima se treba pomoći privredi i građanima.

Pogledajte zašto Radončić smatra da bi Izetbegović bio najbolji protukandidat i zašto misli da Bećirović nema nikakvih šansi sa SDA-ovim i SBB-ovim kandidatom na oktobarskim izborima.

Radončić je istakao i važnost današnje izjave koju su svi predsjednici stranaka potpisali u Sarajevu, a naglasio je i da Čovićevo lobiranje za izbor hrvatskog člana Predsjedništva ne treba ignorirati, jer će on sigurno imati podršku hrvatske diplomatije i EU, a vjerovatno i Vatikana.

On se javno zgrozio nad činjenicom da se skrnavi lik i djelo Džeme Bijedića poredeći ga s malim i neuspješnim ministrima.

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