Program oralnog zdravlja u FBiH obuhvatio više od 6.000 djece, karijes i dalje raširen

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine proveo je tijekom 2023., 2024. i 2025. godine Program mjera zaštite oralnog zdravlja u šest županija, s ciljem ranog otkrivanja karijesa, unaprjeđenja oralne higijene i promocije zdravih navika kod djece školskog uzrasta.

Program je realiziran u Zapadnohercegovačkoj, Unsko-sanskoj, Posavskoj, Bosansko-podrinjskoj, Hercegovačko-neretvanskoj i Hercegbosnaskoj županiji, a bio je usmjeren na djecu u dobi od šest i 12 godina, priopćeno je iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

U okviru aktivnosti organizirani su posjeti stomatologu, kao i dolasci stomatologa u škole, pri čemu je, primjenom metodologije Svjetske zdravstvene organizacije, izvršena procjena KEP indeksa (karijes, ekstrakcija, plomba), indeksa oralne higijene te potreba za ortodontskim, protetskim i drugim oblicima liječenja.

Rezultati pregleda ukupno 6.056 djece ukazuju da je karijes i dalje među najraširenijim bolestima dječje dobi u Federaciji BiH. Vrijednosti KEP indeksa kretale su se od 1,10 do 4,52, pri čemu su najniže zabilježene u Posavskoj, a najviše u Zapadnohercegovačkoj županiji. Prosjek KEP indeksa u Europskoj uniji iznosi 1,5.

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo FBiH doc. dr. sc. prim. Siniša Skočibušić izjavio je kako Zavod sustavno djeluje na unaprjeđenju oralnog zdravlja djece.

Istaknuo je da oralno zdravlje čini sastavni dio općeg zdravlja te da zaštita započinje u ranom djetinjstvu, naglasivši kako program pruža uvid u stvarno stanje i predstavlja osnovu za kreiranje učinkovitih preventivnih mjera.

Voditeljica Službe za biostatistiku i informatiku Zavoda doc. dr. sc. Šeila Cilović-Lagarija kazala je da dobiveni podaci upućuju na potrebu snažnijeg usmjerenja prema ranoj prevenciji i sustavnom praćenju oralnog zdravlja djece.

Dodala je da su aktivnosti provedene u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije te da prikupljeni podaci predstavljaju temelj za daljnje planiranje javnozdravstvenih intervencija, uključujući smanjenje učestalosti karijesa, jačanje suradnje sa stomatolozima i podizanje svijesti o važnosti pravilne prehrane i oralne higijene.

Iz Zavoda ističu kako je, uz podršku kompanija Colgate Palmolive, Lacalut BiH i Curaprox BiH, svakom djetetu nakon pregleda uručen paket s četkicom i pastom za zube, čime je dodatno potaknuta svijest o važnosti redovite oralne higijene.