CIK odlučio: Firma "Smartmatik BH" d.o.o. Sarajevo izabrana za nabavku opreme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića

Firma "Smartmatik BH" d.o.o. Sarajevo izabrana je za najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, odlučeno je na sjednici Centralne izborne komisije BiH.

Za ovu odluku glasalo je 6 članova, a samo Vlado Rogić je bio protiv, saznaje Dnevni avaz. CIK planira dodijeliti ugovor od 74.527.455,84 KM bez PDV-a na 4 godine.

Ponude su otvorene 2. februara, a CIK je imao rok od 15 dana da izabere najpovoljniju. Sarajevska kompanija je firma kćerka amričko-britanske korporacije "Smartmatic"

U trci za višemilionski posao sa CIK-om su se kvalifikovale tri ponude. Osim pomenute firme "Smartmatik", kvalifikovala se i sarajevska "Artco grupa", te banjalučki "Planet soft".

- Eliminisanje firme iz Banjaluke u ovakvoj situciji je nepravedno i nezakonito, naročito kada se uzme u obzir to šta je CIK mogao da uradi sa 17 miliona KM - naveo je Rogić na sjednici.

On je istakao da je CIK nepravilno ocijenio da firma "Planetsoft" nije ispunila zakonske uslove u smislu obezbjeđivanja i ispunjavanja tehničke dokumentacije.

Ukazao je da su prednosti grupe koju predvodi "Planetsoft" to što nisu imali podugovorače i što su ponudili najnižu cijenu.

Ostali članovi CIK-a stava su da je ponuda drugorangirane američko-britanske kompanija „Smartmatic“, ispunila sve tehničke i sigurnosne uslove.

Korporacija "Smartmatic" ima bogato iskustvo sa izbornim trehnologijama koju je uvodila u SAD-a, Brazilu i brojnim zemljama širom svijeta.

Nezvanično saznajemo da je Smartmatic ponudio vlasništvo nad izvornim kodom, što je ključno kako bi CIK mogao samostalno upravljati izborima.

Banjalučki "Planet Soft" je sa druge strane nudio tehnologiju južno-korejske kompanije „Miru Systems“. Nezvanično saznajemo da CIK-u nije ponuđen izvorni kod ove tehnologije, što su "Planet Soft" i "Miru Systems" odbili komentarisati.

Na ovu odluku dozvoljena je žalba u roku od deset dana, a ugovor, ukoliko postane pravosnažan, dodjeljuje se na period od četiri godine.