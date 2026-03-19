Radionica u Mostaru: Podrška žrtvama i borba protiv svih oblika nasilja

Stručna radionica "Zar sam i ja žrtva nasilja?", posvećena podizanju svijesti o rodno zasnovanom nasilju i jačanju podrške žrtvama, održana je u srijedu u Mostaru u prostorijama crkve svetog Ivana Apostola i Evanđelista.

Sudionicima je kroz predavanja i praktične primjere ukazano da žrtve ne snose krivicu niti trebaju osjećati stid zbog pretrpljenog nasilja, te da nasilje nije ograničeno samo na fizičke oblike, već se može manifestirati u različitim psihičkim i socijalnim kontekstima, priopćili su organizatori.

Zađtita žena i djece

Kontinuirani rad i otvoreni dijalog o rodno zasnovanom nasilju ključni su za zaštitu žena i djece u BiH. U posljednjim godinama zabilježeni su brojni slučajevi femicida, pri čemu reakcije nadležnih institucija nisu uvijek bile pravovremene, što izaziva zabrinutost za sigurnost najranjivijih i povjerenje građana u sistem zaštite.

Radionicu je organizirala Đemila Talić Gabriel, magistrica međunarodnog prava i članica Savjetodavnog vijeća komesara policije Novog Južnog Velsa, koja u okviru svog profesionalnog angažmana posjeduje značajno iskustvo u radu sa žrtvama nasilja u Australiji.

Tijekom radionice, sudionicima je prenijela svoja znanja i iskustva, uz komparativni prikaz sličnosti i razlika u institucionalnom pristupu, zakonodavnom okviru i praksi u Bosni i Hercegovini i Australiji.

- Kako pružiti adekvatnu podršku žrtvama nasilja, koje korake poduzeti u okviru zakonskih procedura, te na koji način se zaštititi od nasilnika u partnerskim odnosima, su samo neka od pitanja na koja smo ovaj put dali odgovore. Poseban naglasak smo stavili na važnost osnaživanja žrtava, uz poruku da ne snose krivicu niti trebaju osjećati stid zbog pretrpljenog nasilja. Također, ukazali smo na izazove u ponovnoj izgradnji povjerenja i zdravih odnosa, kao i na značaj ličnih iskustava u procesu razbijanja stigme i predrasuda u društvu – kazala je Talić Gabriel.

Na radionici u Mostaru sudjelovale su i predavačice Minela Bakamović, psihologinja u Županijskom tužiteljstvu u Mostaru, Tanja Marić, diplomirana ekonomistica i profesorica ekonomske grupe predmeta u STUŠ Mostar, te Ilijana Miloš, viša inspektorica i glasnogovornica Uprave policije MUP-a HNŽ-a.

Marijo Marić, ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije, istaknuo je kako svi akteri u sustavu ne smiju odustati od pronalaženja rješenja za ovo važno pitanje.

Porast prijava

Naglasio je kako policijske agencije širom Bosne i Hercegovine bilježe porast prijava ovakvih kaznenih djela te da policija ima ključnu ulogu, osobito kroz preventivno djelovanje.

- Iako je policijsko postupanje po pozivu reakcija na prijavu, vrlo važan preventivni rad može se ostvarivati na različite načine, a svakako podrazumijeva neposrednu suradnju s društvenom zajednicom. Kampanje poput ove, koja okuplja stručnjake i praktičare s relevantnim iskustvom, doprinose skretanju pažnje javnosti i sagledavanju problema iz drugačije perspektive. S obzirom na to da su ciljna grupa mladi, važno je jasno ukazati na to što nasilje jeste, imajući u vidu da ono ne obuhvata isključivo fizičke oblike, već i različite vidove psihičkog nasilja, zlostavljanja, napada i sukoba u svim dobnim skupinama, a za koje oštećeni nerijetko i ne znaju da se takve radnje klasificiraju kao nasilje – rekao je Marić.

Kako je dodatno pojasnio, nasilje nije ograničeno samo na obiteljski kontekst – iako kazneni zakon prepoznaje kazneno djelo nasilja u obitelji, što je najpoznatiji oblik javnosti, ono se može pojaviti i u različitim drugim sredinama.

- Podizanje svijesti o različitim oblicima nasilja predstavlja značajan korak ka pravovremenom prepoznavanju problema u mikrosredini, bilo da je riječ o djeci, članovima obitelji ili široj zajednici. Tako moguće je sistemski i postepeno približiti javnosti suštinu ovog problema i doprinijeti njegovom učinkovitijem rješavanju - zaključio je ministar unutarnjih poslova HNŽ-a.