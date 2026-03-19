Bori Ivanoviću 10 godina zatvora za višestruko silovanje u Foči

Ivanović je proglašen krivim da je u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS) počinio zločin protiv čovječnosti na području Foče.

- Na području općine Foča odvijao se širok i sistematičan napad protiv muslimanskog stanovništva… Iz dokaza proizilazi da je optuženi znao za postojanje tog napada - kazala je predsjedavajuća Vijeća Lejla Konjić-Dragović, napominjući da je optuženi bio na visokoj poziciji komandanta bataljona.

Vijeće je zaključilo da je Ivanović prvi put u maju 1992. silovao ženu bošnjačke nacionalnosti, svjedokinju A-1, nakon što su je dva vojnika pozvala da dođe u stan gdje je optuženi boravio. Prema presudi, A-1 je pošla s njima u nadi da će joj Ivanović pomoći u vezi sa suprugom koji je bio odveden, a sa kojim je bio u određenim prijateljskim odnosima.

U stanu je, kako se navodi, A-1 čekala radosnu vijest, ali je Ivanović povukao i rekao joj da se skine, te je ošamario i silovao. Vijeće nije prihvatilo tezu Odbrane zasnovanu na osporavanju i razlikama u iskazima A-1.

- Oštećena ni u jednom svom iskazu nije imala sumnju ko ju je silovao - kazala je Konjić-Dragović.

U presudi se navodi da je Ivanović na sličan način silovao A-1 još šest do sedam puta. Vijeće je uzelo u obzir i svjedočenje kćerke oštećene koja je dva puta bila prisutna kada su vojnici došli po njenu majku.

- Kao olakšavajuća okolnost u obzir je uzeto da je optuženi u starijoj životnoj dobi od 80 godina i da ranije nije osuđivan zbog čega je kazna minimalna - kazala je sutkinja.

Dodala je da je od otežavajućih cijenjeno ponavljanje djela i bezobzirnost. Konjić-Dragović je napomenula da oštećena tokom suđenja nije podnijela imovinsko-pravni zahtjev, ali da može pokrenuti parnicu.

Rješenjem Suda Ivanoviću su produžene mjere zabrane putovanja van BiH.

Suđenje u ovom predmetu je počelo u februaru prošle godine.

Na prvostepenu presudu je dozvoljena žalba Apelacionom vijeću Suda BiH, javlja BIRN.