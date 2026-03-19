Reisul-ulema poslao bajramsku poruku: Budimo jedni drugima oslonac i podrška u dobru

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović danas je muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori uputio poruku povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama koju prenosimo u cjelosti.

- Braćo i sestre,

Ramazanski bajram dočekasmo nakon mjeseca posta, u kojem smo nastojali pročistiti srca, učvrstiti vjeru i oplemeniti naš odnos prema ljudima.

Ramazan nas je poučio da istinska snaga nije u sili, nego u samokontroli; te da se veličina čovjeka ne mjeri onim što uzima, nego onim što daje; i da je Allahovoj milosti najbliži onaj koji je najkorisniji Njegovim stvorenjima.

Molim Uzvišenog Allaha da primi naše ibadete: post, namaze, dove, zekat i sadekatul-fitr, kao i svako dobro koje smo učinili u ovom odabranom mjesecu.

Neka tragovi ramazana ostanu u nama i nakon njegova odlaska, da nas učine boljim ljudima i iskrenijim vjernicima.

Braćo i sestre!