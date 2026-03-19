Video / Vještaci nisu mogli pronaći ime Osmice u računarima s fakulteta, uz njegov broj indexa bio Mohamed Moftar

U Sudu BiH danas je održano ročište Osmanu Mehmedagiću Osmici, bivšem šefu OSA-e, koji je optužen za falsifikovanje fakultetske diplome, kojom je postavljen na poziciju direktora i tako nezakonito pribavio imovinsku korist u iznosu od 293.046,58 KM.
Na današnjem ročištu su svjedočili vještaci MUP-a RS, koji su 2021. godine postupali po naredbi Suda BiH i prijedlogu Tužilaštva BiH.
Biljana Stjepanović, zaposlena u Jedinici za forenziku MUP-a RS, je kazala da su vještačili kompjutere, servere i hard diskove, odnosno ukupno 45 predmeta, među kojima je bilo i devet hard diskova.
Pojasnila je da je Tužilaštvo BiH kasnije preciziralo da se identifikuju svi podaci o studentima, da se pronađu podaci za Aminu Pekić i Osmana Mehmedagića.
- Mi smo nakon prve naredbe rekli da nemamo resurse za tako nešto, odnosno da nam treba vremena, a s obzirom na hitnost nismo u mogućnosti realizirati. kada je došla precizirana naredbe bilo je puno lakše - pojasnila je Stjepanović.
Dalje je pojasnila da su Tužilaštvu BiH rekli da se vještačenje servera radi drugačije, da su za njega potrebni i podaci administratora, a da je Tužilaštvo na to odgovorilo da oni mogu omogućiti da administratori pristupe prostoriji što se i desilo.
Stjepanović je kazao da su tri vještaka radila ovo vještačenje. Pojasnila je da su napravili analizu podataka, a da su radili na principu da su pretraživali podatke "Mehmedagic Osman", "Mehmedagić Osman", "Pekic Amina", "Pekić Amina", kao i njihove brojeve indexa.
Pojasnila je da su pronašli podatke na "Pekic Amina", ali niti jedna pretraga oko Mehmedagića nije dala rezultate.
Na broj indexa "52/08", kojim je u indexu studenata kasnije naveden Osman Mehmedagić, pronašli su ime Mohamed Moftah.
Advokat Osmana Mehmedagića, Nermin Mulalić je pitao Stjepanović da li je imala papir da je sve oduzeto od Denisa Prcića, na šta je ona kazala da nije, da je vjerovala u naredbu. Mulalić je pitao da li je tačno da nije mogla otvoriti neke hard diskove, na šta je ona rekla da jeste.
Nakon toga je u sudnicu pristupila Jelena Ilić, uposlenica MUP-a RS, koja radi poslove vještaka digitalne forenzike.
Pojasnila je da je ona vještačila devet eksternih hard diskova, servere i računar.
- U nekim serverima nije bilo har ddiskova, a za neke su dostavljeni podaci - pojasnila je.
Otkrila je da je za servera takva procedura da se mora proći zaštita da bi se vidjelo šta se na njima nalazi. Pojasnila je da je Nedim Osmanbašić na USB-u donio podatke koji su omogućili pristup serverima.
- Pronašli smo backupe baze, urađena je pretraga podataka. Tražili smo podatke za Osmana Mehmedagića, Aminu Pekić, o upisu na fakultet, kod kojih profesura su polagali, vezano za Mehmedagića dobili smo vremensku odrednicu od 2008. do 2013. godine. Provjeravali smo broj indexa Mehmedagića 52/08 - otkrila je Ilić.
Pojasnila je da niti u jednoj bazi nisu pronašli ime Mehmedagića, a da se uz broj indexa 52/08 uvijek nalazilo ime Mohamed Moftah.