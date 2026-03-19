Video / Vještaci nisu mogli pronaći ime Osmice u računarima s fakulteta, uz njegov broj indexa bio Mohamed Moftar

U Sudu BiH danas je održano ročište Osmanu Mehmedagiću Osmici, bivšem šefu OSA-e, koji je optužen za falsifikovanje fakultetske diplome, kojom je postavljen na poziciju direktora i tako nezakonito pribavio imovinsku korist u iznosu od 293.046,58 KM.

Na današnjem ročištu su svjedočili vještaci MUP-a RS, koji su 2021. godine postupali po naredbi Suda BiH i prijedlogu Tužilaštva BiH.

Biljana Stjepanović, zaposlena u Jedinici za forenziku MUP-a RS, je kazala da su vještačili kompjutere, servere i hard diskove, odnosno ukupno 45 predmeta, među kojima je bilo i devet hard diskova.

Pojasnila je da je Tužilaštvo BiH kasnije preciziralo da se identifikuju svi podaci o studentima, da se pronađu podaci za Aminu Pekić i Osmana Mehmedagića.

- Mi smo nakon prve naredbe rekli da nemamo resurse za tako nešto, odnosno da nam treba vremena, a s obzirom na hitnost nismo u mogućnosti realizirati. kada je došla precizirana naredbe bilo je puno lakše - pojasnila je Stjepanović.

Dalje je pojasnila da su Tužilaštvu BiH rekli da se vještačenje servera radi drugačije, da su za njega potrebni i podaci administratora, a da je Tužilaštvo na to odgovorilo da oni mogu omogućiti da administratori pristupe prostoriji što se i desilo.

Stjepanović je kazao da su tri vještaka radila ovo vještačenje. Pojasnila je da su napravili analizu podataka, a da su radili na principu da su pretraživali podatke "Mehmedagic Osman", "Mehmedagić Osman", "Pekic Amina", "Pekić Amina", kao i njihove brojeve indexa.

Pojasnila je da su pronašli podatke na "Pekic Amina", ali niti jedna pretraga oko Mehmedagića nije dala rezultate.