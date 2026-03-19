Spomenik žrtvama silovanja kao sjećanje i na zločine u naselju Grbavica

Tri decenije nakon reintegracije Grbavice planirana je izgradnja prvog spomenika ženama žrtvama ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini, kao simbol sjećanja na njihovu patnju i priznanje zločina koji su sistematski počinjeni tokom rata i u ovom sarajevskom naselju, dok preživjele i dalje ukazuju na nedovoljno procesuiranje odgovornih, piše Detektor.

Sagovornica Detektora imala je 26 godina kada je preživjela silovanje u sarajevskom naselju Grbavica. Kaže da joj je nekad proljeće bilo najljepše godišnje doba. Ali proljeće 1992. joj je promijenilo život.

Pokušavajući zajedno sa komšinicom da izađe sa Grbavice, zarobljena je, a kasnije je silovana. Jedan od vojnika joj je naredio da se skine i legne. Tada je počela plakati i moliti da je pusti. Saznala je da se taj čovjek zvao Dragan, koji ju je potom odveo u susjednu prostoriju.

- I onda mi je prislonio pištolj na sljepoočnicu i natjerao me da ga oralno zadovoljim. Međutim, ja to nisam mogla. Počela sam povraćati. I onda mi je on rekao: ‘Hajd’, spremi se’, uzeo stvari moje sve i dovezao je neko auto bijele boje i rekao mi da sjednem u to auto. Sve vrijeme je držao upereno oružje u mene - prisjeća se, kao i kako ga je molila da je pusti.

Prolazili su Grbavicom, koju je ranije posmatrala s prozora, gledajući vojnike s oružjem, kojih se bojala. Dragan ju je odvezao do jedne kuće u sarajevskom naselju Vraca, gdje joj je naredio da se opet skine.

Nakon toga, sa nožem na potiljku i savijenom glavom u bijelom autu, Dragan je dovezao do Grbavice i objasnio joj kuda treba da ide, a njoj je svaki korak trajao beskrajno dugo. Stigla je do strane koja je bila pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine.

Procjene o broju silovanih žena tokom rata u Bosni i Hercegovini variraju, a kreću se u rasponu od 12.000 do 50.000. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) potvrdio je da su sistematska silovanja i seksualno ropstvo korišteni kao oružje rata i zločin protiv čovječnosti. Zbog stigme, straha i nedovoljne prijavljenosti, tačan broj žrtava nikada nije definitivno utvrđen.

Žrtve nezadovoljne procesuiranjem zločina

Alma Kovačević imala je 16 godina kada je počeo rat sjeća se aprila kada je sa Jevrejskog groblja snajper pogađao ljude koji su se kretali iz Grbavice preko Vrbanje mosta, danas mosta Suade i Olge. U maju, njena majka i ona su prešli u zgradu preko puta kod komšinice, dok je u njihovoj kući ostao otac Dževad i daidža Zijah Osmanković.

- I onda je nastupio taj kobni 4. maja kada su oni odvedeni iz naše kuće (…) Nije mi bilo ugodno, znala sam znači. Došlo je puno vojnika, tata i daidža su sami u kući. Kasnije smo čuli: ‘Dževade, Dževade’ i samo sam čula da zovu Dževade i znala sam da se ništa lijepo neće desiti - ispričala je Kovačević.

Ona i majka na Grbavici ostaju do 9. maja, a do tada su živjeli u tišini, bez dozvole da slušaju radio ili gledaju televiziju.

Uz pomoć komšinice uspjele su preći Vrbanja most. Dok su prolazile ulicom, vidjele su da trolejbusi ne rade, da je u Zagrebačkoj ulici bio tenk i puno stakla.

- Sjećam se osjećaja da mi je bilo teško što idem, jer ne znam kad ću da se vratim. Ostavljam kuću, ostavljam djetinjstvo, ostavljam sve. Ne idemo ničim, nemamo ništa, imali smo samo po jednu najlonsku kesu, ceker u ruci - priča Alma.

Kaže da su 18. maja njen otac i daidža razmijenjeni. Opisala je da su bili sijedi, mršavi, izborana lica sa krvavom garderobom i povredama.

Kovačević za Detektor kaže da je veliki broj građana Grbavice i Vraca, nezadovoljan odnosom pravosudnih institucija ali i vlasti lokalne samouprave – kako u pogledu istraživanja i procesuiranja zločina počinjenih tokom rata, tako i politikom “zanemarivanja” ili “zaborava” zločina.

- Svi smo, odmah po dolasku na slobodnu teritoriju Sarajeva, u više navrata prijavljivali policiji zločine još 1992., ali i nakon reintegracije ovih naselja. Međutim, do danas, kao ni mnogi stanovnici ovih naselja, nismo nikada pozvani da svjedočimo o zločinima koje smo prijavili, niti smo ikada obavješteni da li su uopšte pokrenute ikakve radnje u vezi sa provjerama a kamo li da je pokrenuta istraga ili krivični postupak - rekla je Kovačević.

Žrtve silovanja

Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja “Žena žrtva rata” za Detektor kaže da je ovo udruženje od osnivanja 2003. godine stvorilo bazu podataka prikupljenih od istražnih organa, kojom su počeli sa prekidom šutnje žena sa Grbavice.

Kaže da su prikupili 50 izjava žena bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koje su silovane u ovom naselju.

- Neke su nakon silovanja i ubijene, što se o njima danas uopšte ne priča. (…) Znam kad se sudilo Veselinu Vlahoviću Batku i Baričaninu da smo radili dugo sa Tužilaštvom BiH, da smo došli do žrtava, jer su žrtve iselile se, promijenile su svoju adresu, promijenile su svoje prezime, neke nisu željele da im znaju porodice - kaže Hasečić za Detektor.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u radu ima četiri otvorena predmeta događaje u Grbavica i okolnim naseljima.

- Predmeti se odnose na objekt za zatočenje formiran u tom naselju, kao i na druge događaje uglavnom iz 1992. godine - odgovoreno je iz ove institucije za Detektor.

Pravosnažno okončani predmeti u Sudu BiH su protiv Veselina Vlahovića koji je osuđen na 42 godine zatvora, Saše Baričanina koji je osuđen na 18 godina i Zorana Dragičevića osuđenog na 11 godina zatvora zbog zločina u ovom naselju.

Hasečić primjećuje da tužioci koji rade na predmetima ratnih zločina, posebno silovanja, manje komuniciraju sa udruženjima i smatra da je broj predmeta u nazad nekoliko godina jako mali.