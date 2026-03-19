Mostar obilježio Dan narcisa: Naglasak na prevenciji i podršci oboljelima od raka dojke

Tradicionalna humanitarna manifestacija Dan narcisa održana je u četvrtak u Mostaru, u okviru kampanje "Jedan narcis – jedan život".

Organizatori iz Udruge Novi pogled istaknuli su da je Dan narcisa prilika za podizanje svijesti o raku dojke i drugim malignim oboljenjima, ali i za pružanje podrške oboljelima.

Tijekom akcije volonteri su dijelili narcise širom grada, a prikupljena sredstva usmjerena su za izgradnju "Kuće nade", koja će olakšati boravak onkoloških pacijenata koji dolaze na liječenje iz drugih mjesta.

Predsjednica Udruge "Novi pogled" Maja Memić, istaknula je kako Dan narcisa i ove godine šalje jasnu poruku o važnosti prevencije i brige o vlastitom zdravlju.

- Svaka žena, a i svaki muškarac, treba osluškivati svoje tijelo, pratiti simptome koji nisu uobičajeni i što prije se javiti ljekaru, kako bi se svaka sumnja razjasnila, jer svaki novčić uložen u prevenciju je itekako isplativ - kazala je Memić.

Upozorila je kako je u posljednjih deset godina zabilježen porast od 50 posto ne samo karcinoma dojke, već i drugih malignih oboljenja.

- Strahovito brzo je taj porast krenuo nakon pandemije covida-19. Program screeninga i dalje se provodi na razini naše županije – žene dobivaju pozive za mamografiju i preventivne preglede, ali, nažalost, neke se ne odazivaju jer misle: 'Što me zovu? Nisam ništa primijetila' – pojasnila je ona.

Po njezinim riječima, cilj preventivnog pregleda je otkriti moguće promjene na vrijeme, čak i kada osoba sama ne primijeti ništa, kako bi se eventualni problemi pravovremeno uočili i liječili.

- Osim programa screeninga koji se provodi na nivou naše županije, Udruga Novi pogled organizira i besplatne mamografske preglede kroz projekt Think Pink i registracije za Race for the Cure, uključujući odlazak u ruralna područja. Ove godine pružamo preglede ženama s područja Glavatičeva i sela Bjelimićkog kraja, a na svakoj lokaciji otkrijemo jedan ili dva karcinoma - zaključila je Memić.

Humanitarnoj akciji "Dan narcisa" odazvali su se brojni Mostarci, od kojih su mnogi svojim sudjelovanjem i simboličnim doprinosom pokazali koliko im je stalo do zdravlja i važnosti redovnih preventivnih pregleda, pridonoseći tako zajedničkoj borbi za svijest o prevenciji raka dojke i drugih malignih oboljenja.

Gradonačelnik Mostara, Mario Kordić, istaknuo je kako Gradska uprava podržava ovakve akcije, naglašavajući da je važno posvetiti posebnu pažnju zdravlju i preventivnim programima, koji su, kako je rekao, najučinkovitiji i najisplativiji oblik brige o zdravlju.

- Iako to u našem društvu često nije dovoljno prepoznato, obično se puno više ulaže u tercijarnu zdravstvenu zaštitu i liječenje posljedica, umjesto da obrnemo koncept i na vrijeme ljude osvještavamo o mogućim bolestima, potičemo redovne preglede i na vrijeme ih otkrivamo, jer je upravo tada najjeftinije, najpraktičnije i najlakše liječiti bolest - ustvrdio je gradonačelnik.

Zahvalio je udruzi što je pokrenula ovu inicijativu te istaknuo da se svake godine prati njezin razvoj, nadajući se da je ovim događajem poslana jasna poruka – da svatko od nas treba više brinuti o vlastitom zdravlju.

- Svijest o zdravlju treba stvarno podizati, a tada će u zdravstvenom sustavu vjerojatno biti više novca, što će omogućiti dodatne aktivnosti. Ono što mogu i trebam pozdraviti jest da su domovi zdravlja u grada Mostaru vrlo aktivni kada je riječ o prevenciji. Imamo preventivne preglede, uključujući mamografije i različite skrining testove za prevenciju karcinoma dojke - naglasio je Kordić.

Rak dojke je najčešće maligno oboljenje kod žena, ali se može uspješno liječiti ako se otkrije na vrijeme, stoga su redovni samopregledi, klinički pregledi, ultrazvuk i mamografija ključni za rano otkrivanje.

Rak dojke nije samo ženska bolest – i muškarci trebaju pratiti promjene i javiti se ljekaru, jer rano otkrivanje povećava šanse za izlječenje i kvalitetan život, poručeno je sa skupa u Mostaru.