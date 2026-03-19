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GRAS

Izmijenjen režim saobraćaja za vrijeme predstojećeg Ramazanskog bajrama

Autobuske linije koje saobraćaju prema gradskim grobljima bit će pojačane dodatnim brojem vozila

Izmjena saobraćaja. FENA

Dž. R.

19.3.2026

Iz KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo objavljeno je da da će se javni gradski prevoz za vrijeme predstojećeg Ramazanskog bajrama odvijati po izmijenjenom režimu saobraćaja.

Prvi dan Bajrama, u petak, 20. marta, saobraćaj će se odvijati prema nedjeljnom redu vožnje, a drugi i treći dan Bajrama saobraćaj će se odvijati po ustaljenom redu vožnje za dane vikenda.

Osim toga, autobuske linije koje saobraćaju prema gradskim grobljima bit će pojačane dodatnim brojem vozila.

- U ime kolektiva GRAS svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke povodom nastupajućeg Bajrama, da ga provedu u miru i radosti sa svojim porodicama i prijateljima - saopćeno je iz tog preduzeća.

# GRAS
# SAOBRAĆAJ
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