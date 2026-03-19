Završena druga faza zajedničke vojne obuke OSBiH i EUFOR-a u kasarni "Zaim Imamović"

Na lokaciji kasarne "Zaim Imamović" u Pazariću danas je završena druga faza zajedničke vojne obuke Oružanih snaga BiH i EUFOR‑a, koja je realizirana od 16. do 19. marta kao dio priprema za predstojeću vježbu "Kombinovani odgovor 26".

U sklopu obuke uvježbavani su postupci pri radu na kontrolnom punktu, prevozu trupa helikopterom zajedno sa ukrcavanjem i iskrcavanjem. Također, uvježbani su i postupci pri patroliranju, uspostavi kordona i vršenju pretraga.

Komandir 1. pješadijske čete/2. pješadijskog bataljona/5.pješadijske brigade, poručnik Antonio Blaž, istakao je da je cilj obuke ove sedmice bila razmjena iskustva i znanja sa kolegama iz EUFOR-a.

- Završnom obukom pokazali smo sposobnost naših oružanih snaga za provođenje svih zadataka na najvišim nivoima, te bih htio naglasiti kako sam ponosan na svoju jedinicu i nivo motivacije koju su svakodnevno pokazivali - dodao je poručnik Blaž.

Saradnja između OSBiH i EUFOR-a zasniva se na jačanju sigurnosti, stabilnosti i spremnosti za odgovor na krizne situacije. Kroz redovne zajedničke obuke unapređuje se interoperabilnost, odnosno sposobnost zajedničkog djelovanja različitih vojnih struktura prema jedinstvenim standardima i procedurama.

Ovakva saradnja povećava profesionalizam, međusobno povjerenje i sposobnost brzog odgovora na sigurnosne izazove, čime se dodatno jača ukupna stabilnost Bosne i Hercegovine. Završna taktička vježba sa realnim scenarijem (LIVEX) će se realizovati od 20. do 24. aprila na lokalnom poligonu za obuku OS BiH na Manjači, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.