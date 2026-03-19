Goraždanin Bajro Bukva, od "velikog barabe" do mujezina džamije: Nikad se nije živjelo bolje, ali je duša prazna

Tako je Bajro, što vlastitom, što Dervinom voljom, krenuo na prvu teraviju, te ga odmah odrediše da prouči ezan. Usput ga, mlada i nedovoljno upućena, lokalni šereti zbuniše i nagovoriše da uz ezan prouči i ikamet.

- I Bog ti pomog'o, oženio sam veliku muslimanku, ona je naklonjena bila islamu, a ja bio u partiji. Komunista bio. Oženio se i došlo vrijeme da se klanja teravija. U kući Hasana Tanja se klanjalo. Ona mene goni na teraviju, a ja joj prič'o da ne smijem, jer sam u partiji. Samo se uhvatila za glavu i kaže: „Bajro, idi u džamiju ili ja sutra odoh“. Dijete nam je imalo heftu dana – priča nam Bukva.

- A Boga mi sam nekad bio velika baraba, da Bog sačuva. Redovan bio u kafani, glavna baraba u selu – počinje Bajro svoju životnu priču, iznenadivši nas iskrenošću i uspomenama iz mladosti.

Dedo Bajro ima 86 godina, do džamije možda i pola kilometra hoda, ali ne izostaje s namaza. Uostalom, bez njegovih ezana namazi i ne počinju, jer već godinama je mujezin džamije kraj koje je odrastao, radovao se i tugovao, doživio devetu deceniju života, pa će u mezarju, kraj supruge Derve, kad vakat dođe, pronaći svoj mir.

I bajramsko jutro svanut će uz zvuke ezana koji će se iz grudi Bajre Bukve, preko munare seoske džamije u Bogušićima kod Goražda, razliti između nizova kuća u dolini.

- Kad sam se vratio u kuću, sve je popadalo od smijeha – uz gorki osmijeh priča nam Bajro.

Nevoljama nije bio kraj, pa je drugi dan dobio i poziv iz komiteta da objasni svoje prisustvo vjerskom obredu, ali mu je lokalni sekretar u Goraždu oprostio, nakon što je objasnio zašto mu je bilo lakše podnijeti i ukor od partije, nego vlastite supruge.

- Naši su preci bili religiji naklonjeni dobro. Ovdje smo napravili mekteb, a čim je 1941. rat puk'o odmah su došli i zapalili ga prvog – pokazuje Bajro seosku džamiju, gdje se nekada nalazio mali, zapaljeni mekteb.

Kaže da su se poslije Drugog svjetskog rata molitve obavljale po kućama, pa i po livadama, kad je bilo lijepo vrijeme, ali onda su mještani odlučili da izgrade džamiju.

- Dobili smo odobrenje iz Sarajeva, a Ragib Peštek je bio predsjednik građevinskog odbora. Svaki domaćin dobio je zadatak da izvadi po kubik kamena i privuče dolje. Imali smo dunđere, nisu bili školovani, ali su bili veliki majstori. Izidali su je od kamena, a nije bilo maltera k'o danas. Kasnije se munara zidala od cigle. Cigla došla na Kiseljak, a s Kiseljaka stotinama metara s ruke na ruku, ovdje na brdo. Toliko nas je bilo – sjeća se Bukva.

Fali druženje

Svakog Bajrama džamija u Bogušićima je puna vjernika, na ostalim namazima ih je manje. Poredeći bajrame nekada i danas, Bajro kaže da se prije imalo manje, ali je među ljudima, komšijama, pa i rodbinom, ljubavi bilo više.

- Ljudima bih poruku posl'o da promijene ovo stanje sadašnje, jer nama je danas puna guša, nikad se nije imalo više i živjelo bolje, ali je duša prazna. Ne družimo se. To nam fali. Ljudi su prije živjeli od poljoprivrede, ali su se svaki dan i svako veče družili. Sad nema ni familije, ni prijatelja. Ili bio u selu, ili na samku isto ti je. Evo, kad se sastanemo i popričamo, rasteretimo se i preporodimo. To je ljude održavalo pa su bili zdravi. Sad ne znaju kud udaraju i u samoći obolješe - kaže Bajro.

Niko ni s kim više i ne razgovara

Nakon smrti supruge Bajro živi sam. Uvijek spreman za šalu, kaže da ima „dvije garniture“ - dvije kćerke i dva sina, koje je život odveo do Sarajeva, Slovenije, Austrije i Njemačke. Za konakt s njima dobro mu dođe, ali je uočio da, zbog mobilnih telefona, niko ni s kim više i ne razgovara.

- Taj mobilni telefon sad je zamijenio novine i sad znaš šta se zbiva u cijelom svijetu. Nije šala, umro mi je komšija Taib, a ja nisam znao. Sin me zove iz Njemačke da pita šta je s Taibom bilo, danas mu dženaza. Prije on tamo čuo nego ja – pojašnjava Bajro.

Učim i mislim na baksuzluk

Bajro nam povjerava i o čemu razmišlja dok u tačno vrijeme prilazi mikrofonu i poziva na namaz.

- Dok učim ezan moram misliti da ne pogriješim, ali mi kroz glavu prolazi i onaj moj budalaluk i baksuzluk što sam provodio i da li će mi, molim Allaha, hoće li mi oprostiti. Pa kažem, ako imadne kome, ima i odakle – kaže Bajro Bukva, mujezin džamije u Bogušićima kod Goražda.