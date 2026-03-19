Kaligraf Abdulhak Hadžimejlić ispisao 99 Allahovih imena u obliku banjalučke Ferhadije

Mladi bosanskohercegovački kaligraf Abdulhak Hadžimejlić ispisao je unikatnu levhu koja sadrži svih 99 Allahovih lijepih imena (Esmaul-husna), oblikovanu u konturama Ferhadija džamije, jednog od najprepoznatljivijih simbola Banje Luke i kulturno-historijske baštine Bosne i Hercegovine, piše Anadolija.

Riječ je o prvom djelu ove vrste u kojem je forma Ferhadije ispunjena Allahovim imenima, a ovaj umjetnički rad jasno pokazuje vrhunsku kaligrafsku vještinu ovog mladog i vrsnog kaligrafa, čiji su radovi već prepoznati širom svijeta i dosad su završili u desetinama zemalja.

Hadžimejlić je razgovoru za Anadoliju istakao da je levha ispisana na bijelom masnom papiru formata 77x42 centimetra, u divani dželi stilu, korištenjem japanske crne Gansu tinte.

- U obliku Ferhadije džamije ispisali smo 99 Allahovih imena i ovo je prvi put da je urađena kaligrafija u tom obliku. Kompletan projekat, od crtanja džamije do potpisa ispod levhe, trajao je ukupno 13 dana - otkrio je Hadžimejlić.

Inicijativa za realizaciju

Inicijativa za realizaciju ovog projekta potekla je od hafiza Nedima Botića, porijeklom iz Bosanske Dubice, koji je zajedno sa suprugom Aminom želio uvakufiti levhu za Muftijstvo banjalučko.

- Supruga Amina i ja smo imali želju da nešto poklonimo ili uvakufimo u Muftijstvo banjalučko i muftiji Ismailu ef. Smajloviću. Došli smo na ideju da to bude slika (levha) Ferhadije ispisana sa 99 Allahovih lijepih imena. Javili smo se Abdulhaku i prenijeli našu ideju - kazao je Botić.

Zahvalivši Hadžimejliću na njegovom trudu, Botić je istakao kako je stavio potpis pod još jedan fascinantan i unikatan rad, što zahtijeva ogromno znanje i iskustvo.

- Abdulhak je umjetnik na kojeg možemo biti ponosni - poručio je Botić.

Levha je svečano predata muftiji Ismailu ef. Smajloviću i uvakufljena Muftijstvu banjalučkom kao trajni doprinos očuvanju kulturne i duhovne baštine. Levhu su predali Nedim Botić, Amina Mujela Botić, glavni imam Medžlisa Bosanska Dubica Safet ef. Beganović i Lejla Beganović.

Kaligraf Abdulhak Hadžimejlić je ranije za reisu-l-ulemu Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazovića izradio levhu u obliku sarajevske Istiklal džamije.

Ljubav prema umjetnosti

Historičar umjetnosti po struci, Hadžimejlić je studirao na Univerzitetu Selcuk u Konyi, a velika ljubav prema ovoj umjetnosti bila je presudna da danas djeluje kao kaligraf. Svojim učiteljem smatra Muniba Obradovića, vrsnog mostarskog kaligrafa koji se školovao u Kairu. Osim njega, imao je priliku učiti i od vrsnih turskih kaligrafa, prvenstveno od braće Abdurrahmana i Seyyita Ahmeta Depelera, ali i brojnih drugih.

Ferhat-pašina džamija, zadužbina Ferhad-paše Sokolovića izgrađena 1579. godine, predstavljala je jedno od najuspješnijih arhitektonskih ostvarenja bosanske arhitekture u vrijeme Osmanlija u 16. stoljeću.

Ferhadija je 1950. godine uvrštena u kulturnu baštinu BiH, a potom i na listu spomenika svjetske baštine pri UNESCO-u. Ferhadija je bila samo jedna od 16 banjalučkih džamija koje su tokom agresije na BiH do temelja porušene.