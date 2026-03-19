Posljednji pucnji Efinog topa s Gubavice iznad Goražda: Top se oglasi baš u trenucima kada se na minaretima Kajserija džamije upale kandilji

Tačno vrijeme posljednjih iftara ovog ramazana u Goraždu, uz ezane s minareta gradskih džamija, označava i pucanj iz ramazanskog topa, postavljenog na izletištu Gubavica iznad centra grada. Već treću godinu o tome brine Adnan Efendić Efa, mladić koji ne krije radost što mu je povjerena ovakva obaveza.

- Stvarno mogu reći da mi je zadovoljstvo i da sam počastovan i ovom prilikom bih se zahvalio i Gradskoj upravi što je baš meni i ove godine ukazana čast i povjerenje da budem neko ko će obavještavati naše postače kada je kraj posta i početak iftara – kaže Efendić.

Iako neupućenima s vremenom akšama usklađena detonacija izgleda sasvim jednostavan čin, Adnan o svemu vodi računa. Pojašnjava da oglašavanju topa s Gubavice prethodi čitav niz sigurnosnih mjera, a cijeli proces prate i goraždanski vatrogasci, kao i osoblje Doma zdravlja.

- Prije svega se izvrši čišćenje topovske cijevi, a onda se ubacuje punjenje kojim se vrši ispaljivanje. Tu je veoma bitno kako se postavi jer širi dio treba da ide prema gore, a uži dolje u dno. Nakon toga slijedi povezivanje detonatorskog kabla s akumulatorskom baterijom. Kabl se razmota do baterije, mi se udaljimo na sigurnu distancu i čeka se tačan trenutak. Kada se spoji, dolazi do aktiviranja. Prvo se čuje pucanje u donjem dijelu topa, a onda izlazi drugi prasak u visini, uz jedan fin vatreni efekt koji se najbolje vidi iz grada – kaže Efendić.

Pucnji s Gubavice atrakcija su i za brojne sugrađane koji, posebno u toplijim danima, prisustvuju oglašavanju ramazanskog topa i iftare na izletištu s kojeg se pruža prelijep pogled na dolinu Drine.

- Stvarno je lijep ambijent. Pogled na grad je jedan od najljepših, a zanimljivo je i to da se pucanj oglasi baš u trenucima kada se na minaretima Kajserija džamije upale kandilji. Pored svih obaveza koje imam, velika je stvar i odgovornost obavljati ovaj posao, jer ipak se radi o nečemu što je važno za puno ljudi u gradu – dodaje Adnan Efendić.