Građani BiH upozoreni: Pasoš mora važiti najmanje tri mjeseca duže od planiranog datuma izlaska iz EU

Od narednog mjeseca počinje puna primjena sistema EES (Entry/Exit System) za ulazak u zemlje Evropske unije, odnosno šengenskog prostora. Novi način registracije putnika donosi promjene prilikom prelaska granice, ali i upozorenje građanima na važno pravilo koje moraju imati na umu prije putovanja.

Građani Bosne i Hercegovine upozoreni su da bi im ulazak u zemlje EU mogao biti odbijen ukoliko im pasoš važi kraće od tri mjeseca od planiranog datuma napuštanja teritorije Unije. Uvođenjem elektronske evidencije ulazaka i izlazaka nadzor na granicama bit će dodatno pooštren.

Zbog toga se putnicima savjetuje da prije polaska provjere rok važenja svojih dokumenata.

Pravilo je da pasoš mora važiti najmanje tri mjeseca duže od planiranog datuma izlaska iz Evropske unije. Drugim riječima, nije dovoljno da pasoš ima još 90 dana važenja u trenutku ulaska u EU, primjerice prilikom putovanja u Hrvatsku.

Iz Granične policije Bosne i Hercegovine ističu da nisu nadležni za odluke o ulasku i boravku u drugim državama te savjetuju građanima da se za precizne informacije obrate nadležnim institucijama zemlje u koju putuju.

Također upozoravaju da prelazak granice Bosne i Hercegovine ne znači automatski i odobren ulazak u susjednu državu, poput Hrvatske koja je članica EU.

Posebno se naglašava potreba da se obrati pažnja na rok važenja pasoša prilikom putovanja u Hrvatsku. S druge strane, ako se putuje u zemlje regiona poput Crne Gore, Srbije, Albanije, Kosova ili Sjeverne Makedonije, putovanje je moguće i sa važećom ličnom kartom.

Zbog toga nadležni savjetuju građanima da prije putovanja provjere valjanost svojih dokumenata kako bi izbjegli neprijatnosti, zadržavanja ili vraćanje sa graničnih prelaza.