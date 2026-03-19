BiH i region podržali odluku EU da se IRGC proglasi terorističkom orhanizacijom

Sve zemlje Zapadnog Balkana uskladile su svoju politiku s odlukom Vijeća Evropske unije kojom se Islamska revolucionarna garda Irana (IRGC) proglašava terorističkom organizacijom, potvrđeno je iz ureda visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaje Kalas (Kaja Kallas).

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija podržale su ovu odluku, koja predstavlja dio šireg paketa restriktivnih mjera usmjerenih na borbu protiv terorizma.

Odluka Evropske unije donesena je 26. februara 2026. godine i predviđa primjenu sankcija u okviru antiterorističkog režima EU. One uključuju zamrzavanje imovine, finansijskih sredstava i drugih ekonomskih resursa povezanih s IRGC-om, kao i zabranu pružanja bilo kakve finansijske ili ekonomske podrške toj organizaciji od strane subjekata iz Evropske unije.

Prema dostupnim informacijama, Srbija se u početku nije nalazila na listi država koje su se uskladile s ovom odlukom, objavljenom 12. marta, ali je naknadno uključena.

Radio Slobodna Evropa je 18. marta zatražio dodatno pojašnjenje od ureda Kaje Kalas (Kaja Kallas) o tome kada je tačno došlo do promjene stava Srbije, ali odgovor do danas nije dostavljen.

Osim zemalja Zapadnog Balkana, odluku su podržale i Island, Lihtenštajn, Moldavija i Ukrajina.

Ovaj potez dio je šire strategije Evropske unije usmjerene na jačanje mjera protiv organizacija koje smatra uključenim u terorističke aktivnosti, kao i njihovih finansijskih mreža.