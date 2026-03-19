Škamo za "Avaz": Nećemo se žaliti na Smartmatic ako se utvrdi da su ponudili tehnologiju koja spriječava sve manipulacije

Artco Group se neće žaliti na izbor kompanije Smartmatic, ako utvrdi da je zaista ponudila tehnologiju koja je zatvorila sve rupe i mogućnosti za buduće manipulacije na biračkim mjestima, kategoričan je Anis Škamo, direktor i vlasnik Artco Group.

Ova kompanija je biometrijsku tehnologiju ponudila za oko 79.8 miliona KM, čime je bila 5,3 miliona skuplja od izabrane kompanije. Uz to, ponuđeni rok za isporuku tehnologije od 170 dana je za 31 dan duži od roka koji je ponudio izabrani ponuđač.

Škamo za "Avaz" objašnjava da će provjeriti ključne tehničke stvari u ponudi izabrane kompanije, poput izvornog koda, QR koda biračkog mjesta na listićima, opcije štampanja potvrde pri registraciji svakog birača, kao i unakrsnog poređenje podataka.

Te stvari su bitne, kako se ne bi moglo desiti da jedna osoba glasa više puta ili u tuđe ime, ili da je više listića nego glasača na biralištima, objašnjava Škamo.

- Ako bude sve uredu mi se nećemo žaliti, jer nam je kao građanima bitnije da imamo neprobojnu tehnologiju na narednim izborima, nego da to ne valja odgađamo žalbom kako bi se nadmetali za posao - ističe Škamo.