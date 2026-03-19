Video / Kerim Balić: Da je umjesto Avdića SDA-ov gradonačelnik, već bi bio procesuiran, neka pokaže certifikat!

Izbor gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića izazvao je novu političku polemiku nakon što je vijećnik u Gradskom vijeću Grada Sarajeva (SDA) Kerim Balić objavio da procedura izbora nije provedena u skladu sa pravilima. On tvrdi da Centralna izborna komisija BiH nije izdala certifikat o dodjeli mandata, što, prema njegovim riječima, dovodi u pitanje zakonitost izbora i sve odluke koje je gradonačelnik potpisao. Balić je "Avazovom intervjuu" rekao da je procedura posrednih izbora jasno definisana uputstvom koje je donijela Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

– U maju 2024. godine CIK je donio uputstvo o načinu provođenja posrednih izbora, uključujući izbor gradonačelnika Sarajeva. Tamo je jasno propisano kako se podnose kandidatske liste, kako ih CIK ovjerava i kako se nakon izbora izdaje certifikat i objavljuju rezultati u službenim glasilima. U slučaju izbora Samira Avdića ništa od toga nije primijenjeno – rekao je Balić.

Odgovor CIK-a

On tvrdi da je CIK u pisanom odgovoru na njihov upit potvrdio da kandidatske liste za izbor gradonačelnika Sarajeva nisu dostavljene na ovjeru.

– U odgovoru koji smo dobili jasno stoji da Centralna izborna komisija nije dobila prijave kandidata za gradonačelnika Sarajeva na provjeru i ovjeru, te shodno tome nije ni izdala uvjerenje o dodjeli mandata niti objavila rezultate u službenim novinama. Time su, zapravo, potvrđeni naši navodi da procedura nije ispoštovana – kazao je Balić.

Dodaje da je kasnije objavljeno saopštenje CIK-a ostavilo određene nedoumice, jer se u njemu poziva na Statut grada, dok se, kako tvrdi, izostavlja dio koji se odnosi na zakon.

– Zakon je akt višeg reda od statuta i mora se poštovati. Pitanje je zašto statut i poslovnik nisu usklađeni s uputstvom CIK-a kada je za to bilo dovoljno vremena – naveo je.

"Ovo je pravno, a ne političko pitanje"

Balić ističe da njegov istup nije politički motivisan, već da je riječ o pitanju zakonitosti procedure.

– Nije ovo političko pitanje, iako je naša stranka u opoziciji u kantonu. Mi samo želimo da se poštuju procedure i zakonski propisi. Ako je procedura prekršena, treba jasno reći koji su naredni koraci – rekao je.

Prema njegovim riječima, zabrinjava reakcija dijela političkih aktera koji, kako kaže, pokušavaju braniti neodbranjivo.

– Umjesto da svi zajedno utvrdimo šta se desilo i eventualno ispravimo grešku, imamo pokušaje da se to opravda i relativizira – naglasio je Balić.

Mogući novi koraci

Balić kaže da će Klub SDA nastaviti tražiti zvanične odgovore od nadležnih institucija i da su moguće i nove pravne aktivnosti.

– Ne možemo utvrditi da je procedura prekršena i da se ništa ne desi. Očekujemo da CIK kaže koji su naredni koraci. Ako ne dobijemo odgovor, ići ćemo prema nadležnim institucijama, pa čak i do Ustavnog suda – rekao je.

On je upozorio i da bi eventualne nepravilnosti mogle dovesti u pitanje odluke koje je gradonačelnik do sada potpisao.

Dodao je da, prema mišljenju pravnika s kojima su razgovarali, u cijelom slučaju može postojati i krivična odgovornost, ali da još nisu poduzeli takav korak.

– Pravnici smatraju da ovdje može biti elemenata krivične odgovornosti, ali naš prvi cilj je da institucije daju jasan odgovor i da se situacija riješi u skladu sa zakonom – zaključio je Balić.

Osim o ovoj, Balić je govorio i o drugim aktuelnim temama, komentarisao je stanje u Kantonu Sarajevo, ali i Općini Novo Sarajevo, gdje je vijećnik, kazavši da većina zavisi od tačke do tačke.

Prvi put je u medijima prokomentarisao i prijavu protiv ministra Vojina Mijatovića koju je podnio zbog sumnje na namještanje javnog poziva, a otkrio je i planove za predstojeće izbore u oktobru.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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