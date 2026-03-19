Gužve na graničnim prijelazima: Pojačan saobraćaj na ulazu u BiH iz Hrvatske

Na nekoliko graničnih prijelaza sa Hrvatskom zabilježen je pojačan promet vozila pri ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima sa kamera, najveće gužve zabilježene su na prijelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Izačić, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Županija Gunja, Maljevac i Brod.

Snimci sa graničnih kamera pokazuju kolone vozila koje čekaju na prelazak granice, dok se na ostalim prijelazima zadržavanja kreću do 30 minuta. Situacija se stalno mijenja, a kamere služe kao glavni izvor informacija o trenutnom stanju na granici.

Pojačan promet primjećuje se naročito u jutarnjim i popodnevnim satima, što je uobičajeno u periodima povećane frekvencije putovanja. Prijelazi sa najvećim zadržavanjima bilježe sporiji protok vozila, dok manji prelazi i dalje funkcionišu bez dužih kolona.