Bećirović: Bajram nas podsjeća na važnost dobročinstva i međusobnog uvažavanja

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je čestitku povodom Ramazanskog bajrama reisu-l-ulemi Islamske zajednice u BiH Huseinu ef. Kavazoviću i svim muslimanima u domovini i dijaspori.

- Ramazanski bajram dolazi kao kruna mjeseca posta, duhovnog pročišćenja i snaženja međusobne solidarnosti među ljudima. Nakon mjeseca odricanja, strpljenja i dobrih djela, Bajram nas podsjeća na univerzalne vrijednosti vjere, kao što su dobročinstvo, međusobno poštovanje i briga za druge - navodi se u čestitki.

Bajramski dani, kako se dodaje, prilika su da dodatno učvrstimo porodične i prijateljske veze, da podijelimo radost s komšijama i da posebnu pažnju posvetimo onima kojima su potrebni pomoć i podrška.

- U vremenu brojnih izazova, vrijednosti koje nosi Ramazanski bajram podsjećaju nas na važnost zajedništva, razumijevanja i međusobnog uvažavanja. Upravo na tim vrijednostima možemo graditi pravednije, stabilnije i humanije društvo za sve građane Bosne i Hercegovine. Želim da bajramske dane provedete u miru, zdravlju i porodičnoj radosti - stoji u Bećirovićevoj čestitki.