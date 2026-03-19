Bajramska čestitka Skupštine i Vlade KS: Poruka mira, radosti i zajedništva

Čelnici i članovi Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo povodom Ramazanskog Bajrama uputili su čestitku svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i svijetu.

- Neka bajramski dani ispune vaša srca mirom, toplinom i nadom, a vaše domove radošću, ljubavlju i zajedništvom - ističu u čestitki.

Bajram je, kako su dodali, vrijeme kada se posebno podsjećamo na važnost porodice, međusobnog poštovanja, solidarnosti i pružanja ruke onima kojima je to najpotrebnije.

- U duhu ovih vrijednosti, neka Bajram bude prilika da ojačamo međusobne veze, širimo dobro i dodatno učvrstimo povjerenje i razumijevanje u našem društvu. Želimo vam da bajramske dane provedete u dobrom zdravlju, sreći i okruženi svojim najmilijima, dijeleći radost sa komšijama, prijateljima i svima oko sebe. Bajram šerif mubarek olsun - navodi se u čestitki, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.