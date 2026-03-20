Željka Cvijanović čestitala Ramazanski bajram: "Neka praznični dani poslije mjeseca ramazanskog posta osnaže osjećaj međusobnog poštovanja"

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović uputila je čestitku povodom Ramazanskog bajrama svim vjernicima islamske vjere u Bosni i Hercegovini.

U poruci, Cvijanović je istakla značaj ovog velikog vjerskog praznika kao prilike za jačanje međusobnog razumijevanja, poštovanja i solidarnosti među ljudima.

- Neka praznični dani poslije mjeseca ramazanskog posta donesu dobrostanje, osnaže osjećaj međusobnog poštovanja i solidarnosti, te budu podstrek za jačanje vrijednosti tolerancije i humanosti - navela je Cvijanović.

Dodala je kako želi da vjernici Ramazanski bajram provedu u miru, dobrom zdravlju i radosti, zajedno sa svojim porodicama i prijateljima.

Čestitke povodom Bajrama i ove godine dolaze iz različitih dijelova političkog i društvenog života u Bosni i Hercegovini, uz poruke mira, zajedništva i međusobnog uvažavanja.