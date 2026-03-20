Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CENTRALNA SVEČANOST

Bajram-namaz klanjan u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu

Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Ramazanski bajram, jedan od dva najveća blagdana, a koji traje tri dana

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+35
Piše: Amila Ovčina

20.3.2026

Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Ramazanski bajram, jedan od dva najveća blagdana, a koji traje tri dana.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+32

Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice održana je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je bajramsku hutbu održao reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović.

Ramazanski bajram je blagdan kojim se obilježava kraj ramazana, mjeseca posta. Sinoć je s akšamom nastupio mjesec ševal (deseti mjesec islamskog kalendara).

Prvi dan Bajrama se provodi u krugu porodice. Običaj je i da se članovi uže porodice okupe kod roditelja na zajedničkom bajramskom ručku.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+2

Neizostavne poslastice bajramske sofre su baklava i halva, a nezaobilazan dio bajramskog slavlja su bajramluci, prigodni pokloni. Djeca se uglavnom daruju slatkišima ili novcem, bajram-bankom.

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice drugi dan Ramazanskog bajrama proglašen je Danom šehida. To je dan sjećanja na sve one koji su svoje živote dali braneći svoju porodicu, čast, domovinu i vjeru.

Na Dan šehida se obiđu šehidska mezarja, posjete šehidske porodice, prouči hatma za sve šehide i podsjeti se na njihovu uzvišenu žrtvu.

Treći dan ovog blagdana provodi se u krugu prijatelja, poznanika i komšija. Post za oba Bajrama nije dozvoljen.

Redakcija "Dnevnog Avaza" svim muslimanima želi Bajram šerif mubarek olsun!

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# RAMAZANSKI BAJRAM
# GAZI HUSREV-BEGOVA DŽAMIJA
# BAJRAM
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.