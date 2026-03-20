Bajram-namaz klanjan u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu

Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Ramazanski bajram, jedan od dva najveća blagdana, a koji traje tri dana.

Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice održana je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je bajramsku hutbu održao reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović.

Prvi dan Bajrama se provodi u krugu porodice. Običaj je i da se članovi uže porodice okupe kod roditelja na zajedničkom bajramskom ručku.

Ramazanski bajram je blagdan kojim se obilježava kraj ramazana, mjeseca posta. Sinoć je s akšamom nastupio mjesec ševal (deseti mjesec islamskog kalendara).

Neizostavne poslastice bajramske sofre su baklava i halva, a nezaobilazan dio bajramskog slavlja su bajramluci, prigodni pokloni. Djeca se uglavnom daruju slatkišima ili novcem, bajram-bankom.

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice drugi dan Ramazanskog bajrama proglašen je Danom šehida. To je dan sjećanja na sve one koji su svoje živote dali braneći svoju porodicu, čast, domovinu i vjeru.