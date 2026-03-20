U dobrom raspoloženju i sa osmijesima na licima: Vjernici jedni drugima čestitali Ramazanski bajram

Muslimani su jutros dočekali Bajram u dobrom raspoloženju, svečanim odijelima i sa osmijesima na licima.
CENTRALNA SVEČANOST
"AVAZ" NA LICU MJESTA
U Sarajevu se Bajram-namaz klanjao u Gazi husrev-begovoj džamiji, nakon čega je Reis-ul-ulema Husein ef. Kavazović održao hutbu
Muslimani su jutros dočekali Bajram u dobrom raspoloženju, svečanim odijelima i sa osmijesima na licima.
U Sarajevu se Bajram-namaz klanjao u Gazi husrev-begovoj džamiji, nakon čega je Reis-ul-ulema Husein ef. Kavazović održao hutbu.
Vjernici su poslije čestitali jedni drugima bajramske blagdane.
VELIKI USPJEH
PROSLAVLJENI FUDBALER
OBJAVLJENO NA MREŽAMA