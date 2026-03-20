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U dobrom raspoloženju i sa osmijesima na licima: Vjernici jedni drugima čestitali Ramazanski bajram

U Sarajevu se Bajram-namaz klanjao u Gazi husrev-begovoj džamiji, nakon čega je Reis-ul-ulema Husein ef. Kavazović održao hutbu

Vjernici čestitali Ramazanski bajram - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Amila Ovčina

20.3.2026

Muslimani su jutros dočekali Bajram u dobrom raspoloženju, svečanim odijelima i sa osmijesima na licima. 

U Sarajevu se Bajram-namaz klanjao u Gazi husrev-begovoj džamiji, nakon čega je Reis-ul-ulema Husein ef. Kavazović održao hutbu.

Vjernici su poslije čestitali jedni drugima bajramske blagdane.

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# GAZI HUSREV-BEGOVA DŽAMIJA
# BAJRAM
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