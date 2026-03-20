Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GRADSKA DŽAMIJA

Centralna bajramska svečanost u Bihaću, muftija Kudić govorio o značaju morala

Ramazan je svojevrsna duhovna škola iz koje trebamo izaći bolji ljudi, kazao je

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Bajram u Bihaću - Avaz
Dnevni avaz
+3
FENA

20.3.2026

Bajram-namaz klanjan je jutros u Gradskoj džamiji u Bihaću, gdje je centralna svečanost za Unsko-sanski kanton okupila veliki broj vjernika, a džamija je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, dok je dio njih namaz klanjao i u haremu.

Bajramsku hutbu održao je muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić, koji je govorio o značaju morala u životu pojedinca i društva, ističući da su upravo moralne vrijednosti temelj opstanka svake zajednice.

Naglasio je da se moral izgrađuje kroz duhovni odgoj, posebno tokom mjeseca ramazana, koji vjernicima pruža priliku za lični i društveni napredak.

- Ramazan je svojevrsna duhovna škola iz koje trebamo izaći bolji ljudi. Ako nismo popravili naše međusobne odnose, onda Bajram nismo dočekali onako kako treba, jer je ramazan morao ostaviti trag na nama i našem moralu - poručio je muftija Kudić.

# BIHAĆ
# BAJRAM
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.