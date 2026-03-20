Centralna bajramska svečanost u Bihaću, muftija Kudić govorio o značaju morala

Bajram-namaz klanjan je jutros u Gradskoj džamiji u Bihaću, gdje je centralna svečanost za Unsko-sanski kanton okupila veliki broj vjernika, a džamija je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, dok je dio njih namaz klanjao i u haremu.

Bajramsku hutbu održao je muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić, koji je govorio o značaju morala u životu pojedinca i društva, ističući da su upravo moralne vrijednosti temelj opstanka svake zajednice.

Naglasio je da se moral izgrađuje kroz duhovni odgoj, posebno tokom mjeseca ramazana, koji vjernicima pruža priliku za lični i društveni napredak.

- Ramazan je svojevrsna duhovna škola iz koje trebamo izaći bolji ljudi. Ako nismo popravili naše međusobne odnose, onda Bajram nismo dočekali onako kako treba, jer je ramazan morao ostaviti trag na nama i našem moralu - poručio je muftija Kudić.