Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UPUTIO ČESTITKU

Bećirović klanjao bajram-namaz u Aladža džamiji u Foči

Također, Bećirović je poručio da solidarnost i humanost ne smiju biti ograničeni samo na praznične dane, već trebaju postati trajna obaveza

Bećirović u Foči - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+2
Dž. R.

20.3.2026

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović klanjao je bajram-namaz u Aladža džamiji u Foči. Nakon obavljenog bajram-namaza, Bećirović je čestitao Ramazanski bajram okupljenim vjernicima, uz želju da mubarek dane provedu u miru i radosti, u porodičnom i prijateljskom okruženju.

- Povodom Ramazanskog bajrama želim podsjetiti da su mir, solidarnost i međusobno uvažavanje temeljne vrijednosti koje trebamo njegovati svakodnevno. Zajednička je odgovornost svih nas da gradimo povjerenje i osiguramo ambijent u kojem će svaki građanin imati osjećaj sigurnosti i jednakih prava - istakao je Bećirović.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH naglasio je da bajramski dani trebaju biti vrijeme pojačane brige za druge, posebno za povratnike, kao i za sve one koji žive u teškim okolnostima.

Također, Bećirović je poručio da solidarnost i humanost ne smiju biti ograničeni samo na praznične dane, već trebaju postati trajna obaveza svakog pojedinca i cijelog društva. Dodao je da zajedničkim naporima možemo graditi pravednije i osjetljivije društvo, u kojem niko neće biti zaboravljen.

# ALADŽA DŽAMIJA
# DENIS BEĆIROVIĆ
# FOČA
# BAJRAM
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.