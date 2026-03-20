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BAJRAM NA DRINI

Stotine vjernika Bajram namaz klanjalo u Kajserija džamiji i njenom haremu u Goraždu

Bajramsku hutbu kazivao Rasim ef. Džafić, imam Kajserija džamije

Bajram namaz u Goraždu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

20.3.2026

Stotine vjernika klanjalo je Bajram namaz u Kajserija džamiji u Goraždu i njenom haremu na obali Drine u centru grada. Bajram namaz je predvodio i bajramsku hutbu kazivao Rasim ef. Džafić, imam Kajserija džamije.

Inače, Bajram namaz na području Medžlisa Islamske zajednice Goražde klanjan je na 24 mjesta. Centralna bajramska svečanost za područje Muftijstva goraždanskog održana je u džamiji u Milatkovićima kod Čajniča. 

Bajram namaz u ovoj džamiji klanjan je po prvi put nakon više od 80 godina od njenog rušenja, a predvodio ga je goraždanski muftija Remzija ef. Pitić.

# GORAŽDE
# BAJRAM
# KAJSERIJA DŽAMIJA
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