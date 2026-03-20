Stotine vjernika Bajram namaz klanjalo u Kajserija džamiji i njenom haremu u Goraždu

Stotine vjernika klanjalo je Bajram namaz u Kajserija džamiji u Goraždu i njenom haremu na obali Drine u centru grada. Bajram namaz je predvodio i bajramsku hutbu kazivao Rasim ef. Džafić, imam Kajserija džamije.

Inače, Bajram namaz na području Medžlisa Islamske zajednice Goražde klanjan je na 24 mjesta. Centralna bajramska svečanost za područje Muftijstva goraždanskog održana je u džamiji u Milatkovićima kod Čajniča.

Bajram namaz u ovoj džamiji klanjan je po prvi put nakon više od 80 godina od njenog rušenja, a predvodio ga je goraždanski muftija Remzija ef. Pitić.