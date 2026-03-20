Bajramska hutba u Mostaru: Muftija Dedović upozorio na važnost kolektivnih prava i odgovornosti

Bajram-namaz na području Mostarskog muftijstva klanjan je u 160 džamija i mesdžida. Centralna bajramska svečanost održana je u najstarijoj mostarskoj džamiji – Sinan-pašinoj (Atik) džamiji na Mejdanu. Bajram-namaz predvodio je mostarski muftija dr. Salem-ef. Dedović.

Bajramski dani, kako je to kazao muftije Dedović, su „krune mjeseca ramazana kao svojevrsne duhovne i odgojne škole u kojoj su vjernici imali priliku preispitati životne prioritete, razlikovati važno od nevažnog, korisno od štetnog te istinsku suštinu od površnog formalizma.“

On je stakao je da je Mostar tokom ramazana bio ispunjen posebnom duhovnom snagom, brojnim aktivnostima vjernika svih generacija, posebno mladih, te da je kontinuitet ramazanskih aktivnosti, uprkos izazovima, očuvan i u najudaljenijim selima i džematima na području Muftijstva.

Širom svijeta

Osvrnuo se i na aktuelne međunarodne odnose, naglašavajući da ih „karakterišu dvostruki standardi, narušavanje pravnog poretka i dominacija interesa moćnih sila, što dovodi do nestabilnosti i nesigurnosti širom svijeta.“ Posebno je ukazao na težak položaj muslimana u ratnim i kriznim područjima, naglašavajući važnost zahvalnosti na miru i sigurnosti u vlastitoj sredini.

- Ova naša jedina domovina Bosna i Hercegovina, iako opterećena stalnim političkim nasrtajima na njen suverenitet i onemogućavanje normalnog funkcionisanja, danas ima mir, a naš muslimanski narod slobodu javnog manifestiranja vjere i vlastitog vjerskog autonomnog organiziranja, dok drugi mogu sanjati o tome! Valja znati da zahvalnost čuva blagodati, dok ih nezahvalnost odnosi! I valja nam se suočiti sa stvarnošću: da smo mnogo skloniji kuknjavi nego zahvalnosti, a to nije dobro - kazao je muftija.

Još jednom je javno upozorio da su kolektivna prava i slobode bošnjačkog naroda, koji u Mostaru i na prostoru Hercegovine obitava stoljećima i koji daje doprinos životu, kulturi i civilizaciji, stalno predmet osporavanja i ograničavanja, ali i otvorene diskriminacije.

- Suočeni s takvim pristupom već decenijama, moramo nešto izvući kao pouku, a to je da se niko za nas pobrinuti neće ako se sami za sebe ne pobrinemo! Kolektivna prava i slobode ne ostvaruju se šutnjom i povlačenjem pred sve jačom nacionalističkom kampanjom, koja ne preza od gaženja drugih i koja decenijama ignoriše njihove legitimne zahtjeve, oživljavajući narative o zaokruženim nacionalnim prostorima gdje jedni apsolutno dominiraju, a drugi mogu vegetirati - ocijenio je muftija.

Muftija je nedvosmisleno uputio poruku bošnjačkim izabranim predstavnicima u vlasti da se zalažu za ravnopravnost i ostvarivanje punih kolektivnih prava i sloboda bošnjačkog naroda, istaknuvši da oni „u institucijama ne sjede da bi predstavljali sebe, već svoj narod koji ih je birao.“

U hutbi je također ukazao na važnost odgovornog odnosa prema vremenu: „Nemar prema vremenu, posebno kod mladih, može imati dugoročne posljedice, taakve se propuštene prilike za učenje i napredak kasnije teško nadoknađuju“, kazao je.

Govoreći o značaju Bajrama, muftija je poručio da je to vrijeme okupljanja, međusobnog zbližavanja i jačanja zajedništva.

Posebna pažnja

- Neka to budu trenuci koji jačaju samopouzdanje u sebe, u nas, u vlastite potencijale! Neka u nama potaknu duh zajedništva i solidarnosti, da se držimo zajedno, znajući da je snaga u džematu, a da je svako raslojavanje protivno našim interesima. Ovo današnje vrijeme i prilike u kojima Bošnjaci obitavaju traže od nas da jačamo patriotski bedem, okupljajući se oko sudbine vlastite zemlje i opstanka našeg naroda. A to dvoje dovoljno je da nas okupi i poveže - istakao je muftija.

Na kraju hutbe je pozvao vjernike da posebnu pažnju posvete onima koji Bajram dočekuju u teškim okolnostima, poput bolesti, samoće i siromaštva, te da bajramske dane ispune dobrotom i pažnjom prema drugima.