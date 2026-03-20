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U BIJELOJ DŽAMIJI

Bajram-namaz klanjan u Srebrenici, vjernici poslali poruke mira i zajedništva

Nakon klanjanja ispred Čaršijske džamije organizovano je druženje srebreničkih džematlija uz hranu i piće

Bajram-namaz klanjan u Srebrenici. Screenshot/ Facebook

Z. V.

20.3.2026

Bajram-namaz jutros, 20. marta, klanjan je i u Srebrenici, gradu koji za mnoge građane Bosne i Hercegovine ima posebnu simboliku.

U jednoj od najvećih povratničkih zajednica u Republici Srpskoj vjernici su bajram-namaz obavili u Skender-begovoj (Bijeloj) džamiji, a predvodio ga je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Srebrenici Damir ef. Peštalić.

U svojoj bajramskoj hutbi zahvalio je Bogu na blagodatima ramazana te svim muslimanima, kako u Srebrenici tako i širom svijeta, uputio želje da bajramske dane provedu u miru, sreći i blagostanju, okruženi porodicom i najbližima.

Nakon klanjanja bajram-namaza ispred Čaršijske džamije organizovano je druženje srebreničkih džematlija uz hranu i piće.

Tom prilikom istaknuto je da ovakva okupljanja doprinose jačanju međusobnih odnosa i dodatnom povezivanju muslimana koji žive u ovom gradu.

# DAMIR EF. PEŠTALIĆ
# BAJRAM NAMAZ
# SREBRENICA
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