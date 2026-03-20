Bajram-namaz klanjan u Srebrenici, vjernici poslali poruke mira i zajedništva

Bajram-namaz jutros, 20. marta, klanjan je i u Srebrenici, gradu koji za mnoge građane Bosne i Hercegovine ima posebnu simboliku.

U jednoj od najvećih povratničkih zajednica u Republici Srpskoj vjernici su bajram-namaz obavili u Skender-begovoj (Bijeloj) džamiji, a predvodio ga je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Srebrenici Damir ef. Peštalić.

U svojoj bajramskoj hutbi zahvalio je Bogu na blagodatima ramazana te svim muslimanima, kako u Srebrenici tako i širom svijeta, uputio želje da bajramske dane provedu u miru, sreći i blagostanju, okruženi porodicom i najbližima.