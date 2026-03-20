Bajramsko čestitanje kod reisa Kavazovića: Kafa i druženje uz prisustvo brojnih zvaničnika

U svečanom salonu u Kancelariji reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH Huseina ef. Kavazovića upriličeno je čestitanje Bajrama kom su se pridružili brojni gosti.
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Među gostima su bili i najmlađi koji su, kako to tradicija nalaže, dobili bajram-banku
U svečanom salonu u Kancelariji reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH Huseina ef. Kavazovića upriličeno je čestitanje Bajrama kom su se pridružili brojni gosti.
Na tradicionalno čestitanje su došli brojni posjetioci, predstavnici diplomatskog kora, Islamske zajednice u BiH, akademske zajednice te građani.
Između ostalih, čestitanju su prisustvovali predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, ambasador Velike Britanije u BiH Džulijan Rajli, nekadašnji član Predsjedništva Republike BiH Ejup Ganić, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić, zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić, delegacija Općine Stari Grad predvođena Irfanom Čengićem, zastupnici u Skupštini KS Faruk Kapidžić i Haris Zahiragić, bivši gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Ismet Gavrankapetanović.
Među gostima su bili i najmlađi koji su, kako to tradicija nalaže, dobili bajram-banku.
Čestitanje reisu-l-ulemi Kavazoviću je upriličeno u njegovom kabinetu u Rijasetu Islamske zajednice na Kovačima, nakon što je prethodno predvodio hutbu i uputio poruku vjernicima na bajram-namazu u Gazi Husrev-begovoj džamiji.
Prvi dan Bajrama se provodi u krugu porodice. Običaj je i da se članovi uže porodice okupe kod roditelja na zajedničkom bajramskom ručku.
Odlukom Rijaseta Islamske zajednice drugi dan Ramazanskog bajrama proglašen je Danom šehida.
To je dan sjećanja na sve one koji su svoje živote dali braneći svoju porodicu, čast, domovinu i vjeru. Na Dan šehida se obiđu šehidska mezarja, posjete šehidske porodice, prouči hatma za sve šehide i podsjeti se na njihovu uzvišenu žrtvu.
Treći dan ovog blagdana provodi se u krugu prijatelja, poznanika i komšija.
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