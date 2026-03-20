Bajramsko čestitanje kod reisa Kavazovića: Kafa i druženje uz prisustvo brojnih zvaničnika

U svečanom salonu u Kancelariji reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH Huseina ef. Kavazovića upriličeno je čestitanje Bajrama kom su se pridružili brojni gosti.

Na tradicionalno čestitanje su došli brojni posjetioci, predstavnici diplomatskog kora, Islamske zajednice u BiH, akademske zajednice te građani.

Između ostalih, čestitanju su prisustvovali predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, ambasador Velike Britanije u BiH Džulijan Rajli, nekadašnji član Predsjedništva Republike BiH Ejup Ganić, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić, zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić, delegacija Općine Stari Grad predvođena Irfanom Čengićem, zastupnici u Skupštini KS Faruk Kapidžić i Haris Zahiragić, bivši gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Ismet Gavrankapetanović.

Među gostima su bili i najmlađi koji su, kako to tradicija nalaže, dobili bajram-banku.