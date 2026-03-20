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Bajramsko čestitanje kod reisa Kavazovića: Kafa i druženje uz prisustvo brojnih zvaničnika

Među gostima su bili i najmlađi koji su, kako to tradicija nalaže, dobili bajram-banku

Tradicionalno čestitanje kod reisa - Avaz
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Piše: Amila Ovčina

20.3.2026

U svečanom salonu u Kancelariji reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH Huseina ef. Kavazovića upriličeno je čestitanje Bajrama kom su se pridružili brojni gosti.

Na tradicionalno čestitanje su došli brojni posjetioci, predstavnici diplomatskog kora, Islamske zajednice u BiH, akademske zajednice te građani.

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Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Između ostalih, čestitanju su prisustvovali predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, ambasador Velike Britanije u BiH Džulijan Rajli, nekadašnji član Predsjedništva Republike BiH Ejup Ganić, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić, zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić, delegacija Općine Stari Grad predvođena Irfanom Čengićem, zastupnici u Skupštini KS Faruk Kapidžić i Haris Zahiragić, bivši gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Ismet Gavrankapetanović.

Među gostima su bili i najmlađi koji su, kako to tradicija nalaže, dobili bajram-banku.

Čestitanje reisu-l-ulemi Kavazoviću je upriličeno u njegovom kabinetu u Rijasetu Islamske zajednice na Kovačima, nakon što je prethodno predvodio hutbu i uputio poruku vjernicima na bajram-namazu u Gazi Husrev-begovoj džamiji.

Prvi dan Bajrama se provodi u krugu porodice. Običaj je i da se članovi uže porodice okupe kod roditelja na zajedničkom bajramskom ručku.

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Odlukom Rijaseta Islamske zajednice drugi dan Ramazanskog bajrama proglašen je Danom šehida. 

To je dan sjećanja na sve one koji su svoje živote dali braneći svoju porodicu, čast, domovinu i vjeru. Na Dan šehida se obiđu šehidska mezarja, posjete šehidske porodice, prouči hatma za sve šehide i podsjeti se na njihovu uzvišenu žrtvu.

Treći dan ovog blagdana provodi se u krugu prijatelja, poznanika i komšija.

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# HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ
# SARAJEVO
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