Kruna ramazanske duhovnosti i nagrada za trud: Prilika za promjenu i napredak

Profesorica na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Zehra Alispahić za "Avaz" govori zašto je Bajram blagdan radosti, zajedništva i zahvalnosti.

- Dani Bajrama su, zapravo, dani trijumfa nakon velike pobjede – pobjede posta u mjesecu ramazanu, pobjede posvećenosti i privrženosti Uzvišenom Stvoritelju – kazala je ona.

Prema riječima Alispahić, posebna vrijednost Bajrama ogleda se i u očuvanju ramazanske energije i nakon završetka posta. Jer, ramazan je svojevrsni duhovni korektiv.

- Bajram dolazi kao nagrada i kruna svega onoga što smo radili tokom ramazana - pojašnjava Alispahić.

Profesorica podsjeća i na značenje same riječi Bajram. U arapskom jeziku riječ „id“ označava nešto što se vraća i ponavlja, što simbolizira stalnu novu priliku za promjenu i napredak.

- Vjernik nikada nije bez šanse. On uvijek ima priliku da se popravi, da se pokaje i da u svoj život unese promjene koje će biti dobre i za njega i za njegovo okruženje. Upravo zato nam se ramazan i Bajram vraćaju – da nas podsjete da uvijek možemo biti bolji - zaključuje Alispahić.



