Policija upozorava: Početak moto sezone povećava rizik od nesreća

S prvim toplijim danima motociklisti se vraćaju na ceste, a sa njima se povećava i rizik od prvih saobraćajnih nesreća u sezoni. Upozorenja stižu sa više strana i odnose se na sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače motocikala, koji u ovom periodu treba da budu posebno oprezni.

Statistika pokazuje da početak moto sezone svake godine donosi porast incidenata u kojima učestvuju motocikli. Ovaj period je osjetljiv i za motocikliste i za vozače automobila, kamiona i drugih vozila, jer prilagodba dinamici saobraćaja zahtijeva vrijeme.

Jedan od razloga je što motociklisti nakon zimskih mjeseci mogu izgubiti refleks i rutinu vožnje, pa prvih nekoliko izlazaka na cestu može biti rizično. S druge strane, vozači automobila često nisu navikli na prisustvo dvotočkaša u saobraćaju tokom zime, što može dovesti do trenutaka nepažnje.

Policija apeluje da svi učesnici u saobraćaju voze defanzivno, budu svjesni drugih i prilagode brzinu i pažnju prisustvu motociklista na cestama.