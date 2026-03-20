Crnadak: Fokus svih partija u RS-u treba biti na očuvanju Dejtona

Šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Igor Crnadak, poručio je da bi naredni korak svih partija u entitetu trebao biti očuvanje postojećeg sistema, zasnovanog na dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

- Dobro je srpsko jedinstvo, pokazali smo ga na NDH. Sad je vrijeme i da pokažemo da je Dejton neprikosnoven - istakao je Crnadak.

- Prvo to, pa ćemo dalje. Sve drugo je rizik - dodao je, naglašavajući važnost fokusiranja na stabilnost i saradnju među političkim akterima u RS-u.