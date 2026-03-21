Putevi u Bosni i Hercegovini prohodni bez većih zastoja

Putevi u Bosni i Hercegovini jutros su uglavnom prohodni, bez većih zastoja ili otežanog saobraćanja.

U popodnevnim satima očekuje se povećana frekvencija saobraćaja u urbanim sredinama, kao i na prilazima graničnim prelazima. Savjetujemo oprezniju vožnju uz poštivanje svih saobraćajnih propisa, kažu iz BIHAMK-a.

Povodom vjerskog praznika Ramazanskog Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Radovi na putu

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Tomislavgrad-Prisoje, saobraća se jednom trakom uz postavljene semafore 00-24 sata.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Šamac-Grebnica zbog sanacije pružnog prelaza. Alternativni pravci su u funkciji.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.