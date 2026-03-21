Ef. Cerić: Ili ćemo slijediti val sukoba, ili ćemo stati, postojano i dostojanstveno, na stranu mira

Mustafa efendija Cerić uputio je pismo dana vjernicima širom svijeta.

Prenosimo ga u cijelosti:

- Braćo i sestre u vjeri,

poštovani ljudi Knjige i svi koji u Jednog Boga vjeruju,

Sa dubokim uvjerenjem i osjećajem emanetâ koje nosimo, danas iskazujem svoju punu i nepokolebljivu podršku ozbiljnom upozorenju pape Lava XIV: “Rat se ponovo vraća u modu i širi se žar za ratom.“

Ove riječi nisu obična opomena, one su glas savjesti i poziv na buđenje, upućen svim narodima, svim vjerama i svakom srcu koje još osjeća odgovornost pred Svevišnjim Bogom.

Živimo u vremenu velikih iskušenja, kada ono što je jučer bilo nezamislivo danas postaje prihvatljivo… kada se jezik rata izgovara lakše nego riječ mira… kada se poseže za silom prije nego što se iscrpi put sabura, hikmeta i iskrenog dijaloga.

Ovo je opasna i sudbonosna prekretnica.

Ta opasnost posebno se nadvija nad krajevima već opterećenim teškim historijskim ranama, prostorima gdje postoji opasnost da se sukobi predstavljaju u ime vjere, kao što svjedočimo u dijelovima Bliskog istoka.

Budimo jasni i ujedinjeni u istini koja je temelj svih objava: nijedna istinska vjera ne poziva na fesad (nered i razaranje). Nijedna iskrena pokornost Svevišnjem Allahu ne može opravdati patnju nevinih.

Kada se rat zaogrne plaštom vjere, on ne uzvisuje Istinu, on je obeščašćuje. On iskrivljuje ono što je sveto. On zamjenjuje rahmet (milost) razdorom, a hak (istinu) lažnim opravdanjima.

Onima koji misle da se snaga ogleda u sili i oružju, upućujem ozbiljnu opomenu: istinska snaga je u suzdržanosti. Istinska hrabrost je u dijalogu. Istinsko vođstvo je u spremnosti da se izabere mir, onda kada je to najteže.

Stajući uz papu Lava XIV, stojim uz univerzalnu istinu koju potvrđuju sve velike tradicije: da mir nije slabost, već snaga duše… da milost nije predaja, već uzvišeni izraz imana… i da je svaki ljudski život emanet koji nijedan sukob nema pravo oduzeti.

Ovo nije samo politički trenutak - ovo je duhovni ispit.

Ispit u kojem se traži od vjernika svih puteva da se uzdignu iznad podjela… da odbace zavodljivost nasilja… i da zajedno potvrde da čovječanstvo ne smije izgubiti svoju dušu.

Izbor pred nama je jasan koliko i težak: ili ćemo slijediti val sukoba, ili ćemo stati, postojano i dostojanstveno, na stranu mira. Pred Svevišnjim Allahom, kako god Ga zazivali, odgovorni smo za živote koje čuvamo ili napuštamo. Ne budimo generacija koja je vidjela kako se oluja nadvija, a izabrala je šutnju. Neka se vjernici svih naroda ujedine u odbacivanju fitne (smutnje) i prihvatanju višeg poziva, a to je da čuvamo život, štitimo dostojanstvo i sačuvamo dušu čovječanstva od sila kojima se još uvijek možemo oduprijeti.

Neka nas Svevišnji Allah uputi na put mira, podari smiraj našim srcima i razboritost našim mislima. Amin!