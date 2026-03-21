Stanivuković na ulazu u Hrvatsku pretresen "od glave do pete": "Čovjek bi pomislio da sam kriminalac"

Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ponovo je pretresen na granici sa Hrvatskom, a povodom toga se oglasio na društvenim mrežama kazavši kako je ponovo imao "srdačnu dobrodošlicu od susjeda".
Kako je rekao, u pitanju je dobro uvježbana procedura.
- Aerodrom – zadržavanje i pretres. Granica – zadržavanje i pretres. Koferi – obavezno otvaranje, da se ne propusti ni najsitniji detalj. Kontinuitet na kome bi pozavidjele i najuređenije službe. Čovjek bi pomislio da sam bar opasan kriminalac… ako već ne, onda makar sumnjivi migrant, a ne neko ko dolazi s namjerom da gradi normalne, komšijske odnose. I tako, iz puta u put - naveo je Stanivuković.
Dodao je da više ne broji koji je ovo pretres po redu, ali da je u svemu pronašao jednu "dobru stvar".
- Što je pritisak veći – ja sam mirniji. Što je 'gostoljubivost' jača – ja sam strpljiviji. Bez inata. Bez mržnje. Pomalo gandijevski, dostojanstveno i uporno. Bez obzira na ovakav tretman, nastavit ću pružati ruku prijateljstva sugrađanima Hrvatima u Banjoj Luci - istakao je Stanivuković.
Prema njegovim riječima, već sutra će obići jednu porodicu povodom Bajrama, "jer poštovanje i čovječnost ne smiju zavisiti od protokola i rampi".
- Sve ovo se dešava nakon moje posjete Srbima u Lici i Dalmaciji. Ljudima koje volim, gdje je moj narod živio i živi, i koje ću uvijek, kao čovjek, podržavati. Ako je to nekome sporno – neka ostane. Ja ću ostati pri svom - naglasio je Stanivuković.