Stanivuković na ulazu u Hrvatsku pretresen "od glave do pete": "Čovjek bi pomislio da sam kriminalac"

Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ponovo je pretresen na granici sa Hrvatskom, a povodom toga se oglasio na društvenim mrežama kazavši kako je ponovo imao "srdačnu dobrodošlicu od susjeda".

Kako je rekao, u pitanju je dobro uvježbana procedura.

- Aerodrom – zadržavanje i pretres. Granica – zadržavanje i pretres. Koferi – obavezno otvaranje, da se ne propusti ni najsitniji detalj. Kontinuitet na kome bi pozavidjele i najuređenije službe. Čovjek bi pomislio da sam bar opasan kriminalac… ako već ne, onda makar sumnjivi migrant, a ne neko ko dolazi s namjerom da gradi normalne, komšijske odnose. I tako, iz puta u put - naveo je Stanivuković.