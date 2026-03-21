Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GRADONAČELNIK BANJA LUKE

Stanivuković na ulazu u Hrvatsku pretresen "od glave do pete": "Čovjek bi pomislio da sam kriminalac"

Sve ovo se dešava nakon moje posjete Srbima u Lici i Dalmaciji, naveo je on

Stanivuković na ulazu u Hrvatsku pretresen. Facebook

A. O.

21.3.2026

Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ponovo je pretresen na granici sa Hrvatskom, a povodom toga se oglasio na društvenim mrežama kazavši kako je ponovo imao "srdačnu dobrodošlicu od susjeda".

Kako je rekao, u pitanju je dobro uvježbana procedura.

- Aerodrom – zadržavanje i pretres. Granica – zadržavanje i pretres. Koferi – obavezno otvaranje, da se ne propusti ni najsitniji detalj. Kontinuitet na kome bi pozavidjele i najuređenije službe. Čovjek bi pomislio da sam bar opasan kriminalac… ako već ne, onda makar sumnjivi migrant, a ne neko ko dolazi s namjerom da gradi normalne, komšijske odnose. I tako, iz puta u put - naveo je Stanivuković.

Objava Stanivukovića. Screenshot

Dodao je da više ne broji koji je ovo pretres po redu, ali da je u svemu pronašao jednu "dobru stvar".

- Što je pritisak veći – ja sam mirniji. Što je 'gostoljubivost' jača – ja sam strpljiviji. Bez inata. Bez mržnje. Pomalo gandijevski, dostojanstveno i uporno. Bez obzira na ovakav tretman, nastavit ću pružati ruku prijateljstva sugrađanima Hrvatima u Banjoj Luci - istakao je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, već sutra će obići jednu porodicu povodom Bajrama, "jer poštovanje i čovječnost ne smiju zavisiti od protokola i rampi".

- Sve ovo se dešava nakon moje posjete Srbima u Lici i Dalmaciji. Ljudima koje volim, gdje je moj narod živio i živi, i koje ću uvijek, kao čovjek, podržavati. Ako je to nekome sporno – neka ostane. Ja ću ostati pri svom - naglasio je Stanivuković.

# GRANICA
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# HRVATSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (41)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.