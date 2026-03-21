Direktor Nove Željezare Zenica: Dajte nam šansu, sačuvajmo 11.000 radnih mjesta

Suvlasnik i generalni direktor Nove Željezare Zenica Ahmed Hamzić, uime Uprave kompanije, uputio je apel Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da uvede privremene zaštitne mjere na uvoz čelika i proizvoda od čelika u BiH, koje će, kako navodi, očuvati našu industriju, željeznice, više od 500 povezanih firmi, te direktno i indirektno više od 11.000 radnih mjesta.

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

- U ovom trenutku, kao suvlasnik i generalni direktor Nove Željezare Zenica, u ime Uprave želim se obratiti javnosti Bosne i Hercegovine. Nalazimo se pred odlukama koje mogu imati dalekosežne posljedice za cjelokupnu privredu Bosne i Hercegovine.

Prije svega, želimo iskreno i posebno zahvaliti radnicima Nove Željezare Zenica. U izuzetno teškim uslovima i velikoj neizvjesnosti, oni su svakodnevno pokazivali odgovornost, snagu i posvećenost. Njihov rad nije bio samo posao - to je bila borba za održanje proizvodnje, očuvanje radnih mjesta i egzistenciju hiljada porodica. Bez njihove upornosti, discipline i vjere u ovaj sistem, ništa od postignutog u proteklom periodu ne bi bilo moguće. Od prvog dana bili smo zajedno i svojim primjerom pokazali da nam je interes zajednički: borba za radna mjesta, za proizvodnju i za opstanak ovog privrednog sistema.

U proteklih pet mjeseci, Uprava Nove Željezare Zenica učinila je sve što je bilo u njenoj moći da sačuva proizvodnju i radnike, uprkos izuzetno teškom stanju koje smo zatekli. Obezbijedili smo sirovine, unaprijedili procese i ni u jednom trenutku nismo donosili odluke na štetu radnika.

Danas smo suočeni s mogućnošću donošenja odluka koje se, prema svemu sudeći, ne temelje na činjenicama, već na paušalnim i netačnim tvrdnjama, često motivisanim interesima uskog kruga pojedinaca. Ne možemo razumjeti kako se odluke ovolike važnosti mogu donositi bez jasnih dokaza i potpune analize posljedica.

Zbog toga jasno poručujemo: odgovornost za eventualno urušavanje ovog privrednog sistema snosit će oni koji takve odluke donesu. Takav potez ne bi bio samo administrativni čin - to bi bilo svjesno urušavanje privrede Bosne i Hercegovine.

Primarno, svi se moramo voditi duhom patriotizma i očuvanja cjelovite Bosne i Hercegovine. Ekonomija treba povezivati entitete, a ne razdvajati ih. Ovakvi industrijski, privredni sistemi mogu funkcionisati samo kao cjelina koju treba jačati, a ne dovoditi u pitanje njen opstanak. Ne smijemo dopustiti da se proizvodni procesi - kičma ove države - unište i da se cjelokupna ekonomija svede isključivo na trgovinu. U vremenu globalnih kriza i sve veće zavisnosti od uvoza, očuvanje domaće proizvodnje postaje pitanje stabilnosti i nacionalne sigurnosti. To je dodatni razlog da se državni vrh maksimalno angažuje kako bi se ovaj sistem sačuvao.

Nova Željezara Zenica mjesečno obezbjeđuje ključne sirovine u vrijednosti od nekoliko desetina miliona konvertibilnih maraka kako bi održala proizvodnju. Mogli bismo izabrati lakši put - preusmjeriti ta sredstva u trgovinu gotovim proizvodima i ostvariti brzu dobit, ali to bi značilo gašenje proizvodnje i gubitak više od 11.000 radnih mjesta. Mi smo izabrali teži, ali ispravan put: očuvanje proizvodnje, radnika i industrije.

Zahvaljujemo se svim dobavljačima i kupcima na podršci i zajedničkom naporu da ovaj sistem opstane.

Na kraju, moramo otvoreno kazati da bi bilo poražavajuće da sav uloženi trud – trud Uprave, Sindikata i svih vrijednih radnika bude uzaludan. Ti ljudi svojim poštenim radom obezbjeđuju egzistenciju svojih porodica i zaslužuju sigurnost, poštovanje i podršku, a ne neizvjesnost.

Još jednom apelujemo na Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da sagleda sve aspekte i donese odgovornu odluku koja će očuvati našu industriju, željeznice, više od 500 povezanih firmi, te direktno i indirektno više od 11.000 radnih mjesta.

Dajte nam šansu. Sigurni smo da ćemo uspjeti. Molimo vas da podržite zaštitu domaće proizvodnje čelika i omogućite održivost privrednog sistema BiH i očuvanje 11.000 radnih mjesta.

Napominjem, ovo nije poruka pojedinca, ovo je poruka svih nas koji svakodnevno radimo, stvaramo i borimo se za opstanak privrednog sistema, za naša radna mjesta, naše porodice i budućnost ove države.

U ovim bajramskim danima, kada su porodice na okupu, upućujemo ljudski apel koji nadilazi ekonomske okvire - to je poziv na očuvanje socijalne stabilnosti i dostojanstva hiljada naših sugrađana.

Pozivamo Vijeće ministara BiH da donošenjem odgovorne odluke, utemeljene isključivo na činjenicama, a ne na pritiscima, osigura egzistenciju radnika. Svaki drugi ishod imao bi nesagledive i dugoročne posljedice po privredni sistem i stabilnost cijele Bosne i Hercegovine.

S poštovanjem i svako dobro - navodi se u saopćenju.