Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Dan šehida u Bosni i Hercegovini obilježen na Kovačima: Proučena Fatiha i odata počast poginulim borcima

Drugog dana Ramazanskog bajrama u Bosni i Hercegovini obilježava se Dan šehida

Dan šehida u Bosni i Hercegovini obilježen na Kovačima - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Sa obilježavanja - Avaz
Dnevni avaz
+21
A. O.

21.3.2026

Dan šehida u Bosni i Hercegovini obilježen je danas na Šehidskom mezarju Kovači polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i odavanjem počasti poginulim borcima.

Među prisutnima, danas su na Kovačima bili član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Amor Mašović, predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, Enes ef. Ljevaković, te brojni drugi.

Drugog dana Ramazanskog bajrama u Bosni i Hercegovini obilježava se Dan šehida. Tog dana muslimani, učenjem dova i molitvi te posjetama mezarjima širom zemlje, odaju počast onima koji su dali živote u odbrani države. Iako je Bajram vrijeme radosti za muslimane, u Bosni i Hercegovini drugi dan ovog blagdana nosi i posebnu emociju sjećanja na brojne ljude koji su stradali tokom agresije na BiH od 1992. do 1995. godine. Dan šehida posvećen je svim onima koji su hrabrošću i požrtvovanošću u odbrani domovine postali simbol borbe za pravdu, slobodu i dostojanstvo.

Ovaj dan ustanovljen je odlukom Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 23. januara 1995. godine. Tim povodom posjećuju se šehidska mezarja, obilaze porodice šehida, uče se hatme i dove te se podsjeća na njihovu veliku žrtvu i doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.

# ŠEHIDSKO MEZARJE KOVAČI
# DAN ŠEHIDA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.