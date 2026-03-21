Dan šehida u Bosni i Hercegovini obilježen na Kovačima: Proučena Fatiha i odata počast poginulim borcima

Dan šehida u Bosni i Hercegovini obilježen je danas na Šehidskom mezarju Kovači polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i odavanjem počasti poginulim borcima.

Među prisutnima, danas su na Kovačima bili član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Amor Mašović, predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, Enes ef. Ljevaković, te brojni drugi.

Drugog dana Ramazanskog bajrama u Bosni i Hercegovini obilježava se Dan šehida. Tog dana muslimani, učenjem dova i molitvi te posjetama mezarjima širom zemlje, odaju počast onima koji su dali živote u odbrani države. Iako je Bajram vrijeme radosti za muslimane, u Bosni i Hercegovini drugi dan ovog blagdana nosi i posebnu emociju sjećanja na brojne ljude koji su stradali tokom agresije na BiH od 1992. do 1995. godine. Dan šehida posvećen je svim onima koji su hrabrošću i požrtvovanošću u odbrani domovine postali simbol borbe za pravdu, slobodu i dostojanstvo.

Ovaj dan ustanovljen je odlukom Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 23. januara 1995. godine. Tim povodom posjećuju se šehidska mezarja, obilaze porodice šehida, uče se hatme i dove te se podsjeća na njihovu veliku žrtvu i doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.