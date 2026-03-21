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MODRAN

Na najavljeno postrojavanje veterana HVO-a u Derventi stigli i bivši pripadnici Vojske RS-a

Do sada nisu zabilježeni incidenti, a policija je u pripravnosti

Okupljanje prije odavanja počasti. Srpskainfo

A. O.

21.3.2026

Ratni veterani 103. brigade HVO-a danas bi trebali položiti cvijeće i odati počast poginulim saborcima u Modranu kod Dervente, ali kod spomenika gdje je planirano okupljanje stigli su i bivši pripadnici takozvane „Vojske Republike Srpske“ koji kažu da će reagovati ukoliko dođe do provokacija.

Srpskainfo javlja da su među njima su i narodni poslanici Pero Đurić i Radislav Dončić.

Zbog namjere da danas u Modranu dođe do postrojavanja bivših pripadnika 103. brigade HVO, između ostalog, Narodna skupština RS prije nekoliko dana usvojila je rezoluciju kojom se najoštrije osuđuje veličanje ustaštva i nacističke ideologije.

Boračka organizacija Republike Srpske (BORS) također je poručila da će fizički spriječiti da do planiranog postrojavanja u Modranu dođe.

Do sada nisu zabilježeni incidenti, a policija je u pripravnosti.

# DERVENTA
# HVO
# MODRAN
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