Amerika i Izrael pojačavaju napade: Tramp nazvao saveznike "kukavicama"

Izraelska vojska napala je u subotu Iran i Bejrut, dok Sjedinjene Države šalju hiljade marinaca na Bliski istok. Predsjednik Donald Tramp (Trump) nazvao je saveznike iz NATO-a "kukavicama" zbog njihovog oklijevanja da pomognu u otvaranju Hormuškog tjesnaca.

Od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. februara, više od 2.000 ljudi izgubilo je život. Američki zvaničnici izražavaju rastuću zabrinutost da bi sukob mogao eskalirati dok ulazi u četvrtu sedmicu.

U subotu je Izrael saopćio da pojačava zračne udare na lokacije Hezbolaha u Bejrutu, ciljajući ovu iransku satelitsku organizaciju. Radi se o najkrvavijem napadu u ratu protiv Irana od 2. marta, kada je Hezbolah ispalio rakete na Izrael u znak podrške Teheranu.

Istog dana, izraelska vojska pokrenula je i nove napade na Iran, uključujući udare na glavni grad Teheran.

Njemačka i Francuska izrazile su spremnost pomoći, ali tek nakon završetka borbi. Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) najavio je razgovore s Donaldom Trampom tokom vikenda.

Hormuški moreuz, ključni transportni kanal kroz koji prolazi oko petina svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina, praktično je zatvoren zbog sukoba. Cijene nafte porasle su za 50 posto od početka rata, prijeteći globalnom ekonomskom šoku. United Airlines najavio je smanjenje planiranih letova za pet posto u drugom i trećem tromjesečju, uzimajući u obzir moguće dugotrajno skuplje gorivo.

Tramp je u petak saveznike ponovno kritizirao, nazivajući ih "kukavicama" jer nisu pomogli u otvaranju moreuza. Neki saveznici, koji nisu bili konzultirani prije početka sukoba, obećali su se pridružiti "odgovarajućim naporima" kako bi se osigurao siguran prolaz brodova, no Njemačka i Francuska naglasile su da prvo moraju prestati borbe.

Sankcije na naftu

Iran je, prema izvještajima Kyodo Newsa i riječima iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija, spreman propustiti brodove povezane s Japanom kroz Hormuški moreuz. Japan dobiva oko 90 posto svojih pošiljki nafte preko tog prolaza.

Bijela kuća najavila je da će na 30 dana odustati od sankcija na iransku naftu kako bi omogućila prodaju 140 miliona barela koje tankerima stoje uslijed rata, nastojeći povećati ponudu i sniziti cijene. Slične mjere već su primijenjene na rusku naftu.

Izraelska vojska prije subotnjih napada izdala je upozorenja na evakuaciju za sedam naselja u južnim predgrađima Bejruta. U Libanonu je u izraelskim udarima ubijeno više od 1.000 ljudi, a više od milijun prisilno raseljeno.

U petak je izraelska vojska izvela dva velika vala udara na Teheran i centralni Iran, dok su iranske snage odgovorile višestrukim raketnim napadima.

Dok su muslimani širom regije slavili Ramazanski bajram i Novruz, perzijsku Novu godinu, iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei objavio je poruku prkosa. Hamenei, koji se nije pojavio javno od izraelskog napada u kojem je poginuo njegov otac ajatolah Ali Hamenei, istaknuo je da su Iranci odgovorili jedinstvom i otporom te "zadali dezorijentirajući udarac neprijatelju".

Hameneijeva izjava

Američki obavještajni zvaničnik izjavio je pod uvjetom anonimnosti da Hameneijeva izjava izaziva pitanja o njegovom stanju, budući da je tradicionalno njegov otac govorio u videoporuci za Novu godinu.

Tri američka zvaničnika rekli su Reutersu da će 2.500 marinaca, uz amfibijski jurišni brod Boxer i prateće ratne brodove, biti raspoređeno u regiju, ali nisu otkrili njihovu konkretnu ulogu.

Nova anketa Reutersa/Ipsosa pokazuje da gotovo dvije trećine Amerikanaca vjeruje da će Tramp narediti kopneni rat, dok samo 7 posto podržava takav potez.