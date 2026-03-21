Čimburijada ponovo izmamila Zeničane na obalu rijeke Bosne

Zeničani su i ovogodišnje prvo proljećno jutro dočekali na obali rijeke Bosne, na lokalitetu Kamberovića polja, gdje se danas uz brojne prateće sadržaje održava tradicionalna Čimburijada, u sklopu koje će nakon tri godine pauze ponovo biti spravljen te podijeljen čimbur od 1.000 jaja.

Obilježavanje Čimburijade, ustvari, počelo je još prije četiri dana, kada su Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici i Udruženje Forum građana Zenice organizirali panel diskusiju o temi "Proljetni uranak-Zenička čimburijada: između kulture i turizima“, a dan kasnije u zeničkom vrtiću “Dunja” održana je i Mala čimburijada za najmlađe Zeničane.

- Nakon tri godine ponovo se pravi čimbur od 1.000 jaja. To je jedna atrakcija. Ove će godine Zenički privredni sajam ZEPS i Forum Zeničana malo izmijeniti recept, ali nadam se da će Zeničanima i svim gostima odgovarati - kazao je predsjednik Foruma građana Zenice Mirsad Mujkić.

Napominje kako su i ove godine imali podršku Grada Zenica i Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona te sponzora.

Gradonačelnik Fuad Kasumović rekao je kako je ova, stogodišnja tradicija, više od manifestacije za Grad Zenicu i njegove građane.

-Ovdje je povezana ekologija, druženje, jedan kulturni identitet građana Zenice. Danas je prvi dan proljeća, kada ljudi izađu na obale Bosne - kazao je Kasumović.

O tome svjedoči i podatak da je ova manifestacija uvrštena na Listu nematerijalne kulturne baštine Federacije Bosne i Hercegovine, a time i države BiH.

Viši asistent i ECTS koordinator na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici Alen Šabanović, koji se s naučnog aspekta bavi fenomenom Čimburijade, rekao je kako je Zenička čimburijada ujedno prvi element s područja Zenice i Zeničko-dobojskog kantona koji je dobio status nematerijalne kulturne baštine BiH.

Sedamdesetogodišnji Anto Štaka već 43 godine s društvom dolazi na obalu Bosne i uz čimbur, pjesmu i druženje dočekuju proljeće.

-Godine i čimburijade prolaze jedna po jedna. Mi smo, nažalost, od prošle godine ostali bez osam ljudi koji su dolazili sa mnom, a koji su umrli. Što znači da nas je svake godine manje i manje, ali, ono što nas je ostalo, trudimo se da održimo tradiciju - kaže Štaka, te dodaje kako je već jutros u 5.40 sati stigao sa svojim društvom.

Povodom Čimburijade, danas će biti održano i prvo proljetno kupanje u rijeci Bosni, a izvest će ga Zijad Zahirović u 13 sati, kada na cilj stiže i Eko-regata, koja kreće iz Drivuše.

Promenadom je posjetioce ove manifestacije uveselio i Duvački orkestar Zenica, ansambl Bosnia Fokl i Zeničke meraklije, a svoje su punktove uspostavili zenički ekolozi, planinari, pripadnici Gorske službe spašavanja Zenica, vatrogasci, te ekipa iz Službe hitne pomoći, koja brine o zdravlju posjetilaca.