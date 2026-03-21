Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRVO PROLJETNO JUTRO

Čimburijada ponovo izmamila Zeničane na obalu rijeke Bosne

Nakon tri godine ponovo se pravi čimbur od 1.000 jaja. To je jedna atrakcija, kazao je Mujkić

Čimburijada u Zenici. FENA

FENA

21.3.2026

Zeničani su i ovogodišnje prvo proljećno jutro dočekali na obali rijeke Bosne, na lokalitetu Kamberovića polja, gdje se danas uz brojne prateće sadržaje održava tradicionalna Čimburijada, u sklopu koje će nakon tri godine pauze ponovo biti spravljen te podijeljen čimbur od 1.000 jaja.

Obilježavanje Čimburijade, ustvari, počelo je još prije četiri dana, kada su Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici i Udruženje Forum građana Zenice organizirali panel diskusiju o temi "Proljetni uranak-Zenička čimburijada: između kulture i turizima“, a dan kasnije u zeničkom vrtiću “Dunja” održana je i Mala čimburijada za najmlađe Zeničane.

- Nakon tri godine ponovo se pravi čimbur od 1.000 jaja. To je jedna atrakcija. Ove će godine Zenički privredni sajam ZEPS i Forum Zeničana malo izmijeniti recept, ali nadam se da će Zeničanima i svim gostima odgovarati - kazao je predsjednik Foruma građana Zenice Mirsad Mujkić.

Napominje kako su i ove godine imali podršku Grada Zenica i Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona te sponzora.

Gradonačelnik Fuad Kasumović rekao je kako je ova, stogodišnja tradicija, više od manifestacije za Grad Zenicu i njegove građane.

-Ovdje je povezana ekologija, druženje, jedan kulturni identitet građana Zenice. Danas je prvi dan proljeća, kada ljudi izađu na obale Bosne - kazao je Kasumović.

O tome svjedoči i podatak da je ova manifestacija uvrštena na Listu nematerijalne kulturne baštine Federacije Bosne i Hercegovine, a time i države BiH.

Viši asistent i ECTS koordinator na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici Alen Šabanović, koji se s naučnog aspekta bavi fenomenom Čimburijade, rekao je kako je Zenička čimburijada ujedno prvi element s područja Zenice i Zeničko-dobojskog kantona koji je dobio status nematerijalne kulturne baštine BiH.

Sedamdesetogodišnji Anto Štaka već 43 godine s društvom dolazi na obalu Bosne i uz čimbur, pjesmu i druženje dočekuju proljeće.

-Godine i čimburijade prolaze jedna po jedna. Mi smo, nažalost, od prošle godine ostali bez osam ljudi koji su dolazili sa mnom, a koji su umrli. Što znači da nas je svake godine manje i manje, ali, ono što nas je ostalo, trudimo se da održimo tradiciju - kaže Štaka, te dodaje kako je već jutros u 5.40 sati stigao sa svojim društvom.

Povodom Čimburijade, danas će biti održano i prvo proljetno kupanje u rijeci Bosni, a izvest će ga Zijad Zahirović u 13 sati, kada na cilj stiže i Eko-regata, koja kreće iz Drivuše.

Promenadom je posjetioce ove manifestacije uveselio i Duvački orkestar Zenica, ansambl Bosnia Fokl i Zeničke meraklije, a svoje su punktove uspostavili zenički ekolozi, planinari, pripadnici Gorske službe spašavanja Zenica, vatrogasci, te ekipa iz Službe hitne pomoći, koja brine o zdravlju posjetilaca.

# ZENICA
# ČIMBURIJADA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.