U Bihaću obilježen Dan šehida: Obaveza čuvanja uspomene ostaje trajna

Dostojanstvenim programom na gradskom groblju Humci, u prisustvu porodica šehida, bivših boraca, predstavnika vjerskog i političkog života te brojnih građana, obilježen je Dan šehida, uz poruke trajnog sjećanja i poštovanja prema onima koji su svoje živote ugradili u temelje slobodne Bosne i Hercegovine.

Program obilježavanja započeo je učenjem Jasina, nakon čega je položeno cvijeće na spomen-obilježje, te odata počast najhrabrijima među braniteljima. U atmosferi ispunjenoj emocijama i dostojanstvom, prisutni su još jednom podsjetili na veličinu žrtve šehida, ali i na obavezu društva da njeguje kulturu sjećanja.

Sa skupa je poručeno da žrtva onih koji su dali svoje živote za slobodu Bosne i Hercegovine nikada neće biti zaboravljena, uz naglasak da je upravo njihova odlučnost da Bihać ne bude pokoren i da se živi u slobodnoj državi, imala presudnu ulogu u odbrani ovog kraja.

Istaknuto je kako ostaje trajna obaveza svih generacija da čuvaju uspomenu na šehide i podsjećaju na cijenu slobode, kao i da se vrijednosti za koje su se borili prenose budućim naraštajima.