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SJEĆANJE NE BLIJEDI

Obilježen Dan šehida u Memorijalnom centru Srebrenica, okupilo se viiše od 2.000 ljudi

Odgovornost prema istini i pravdi ostaje trajna obaveza svih nas

Obilježen Dan šehida u Memorijalnom centru Srebrenica - Avaz
Dnevni avaz
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FENA

21.3.2026

U Memorijalnom centru Srebrenica prigodnim vjerskim programom obilježen je Dan šehida, koji se u Bosni i Hercegovini tradicionalno obilježava drugog dana Ramazanskog bajrama.

- Više od 2.000 ljudi danas se okupilo u Memorijalnom centru Srebrenica kako bi odali počast voljenima koji su dali svoje živote za domovinu, ali i čiji su životi nasilno i nepravedno oduzeti. Njihovo prisustvo svjedoči da sjećanje ne blijedi i da odgovornost prema istini i pravdi ostaje trajna obaveza svih nas - saopćio je Press tim Memorijalnog centra Srebrenica. 

# DAN ŠEHIDA
# MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI
# SREBRENICA
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