Obilježen Dan šehida u Memorijalnom centru Srebrenica, okupilo se viiše od 2.000 ljudi

U Memorijalnom centru Srebrenica prigodnim vjerskim programom obilježen je Dan šehida, koji se u Bosni i Hercegovini tradicionalno obilježava drugog dana Ramazanskog bajrama.

- Više od 2.000 ljudi danas se okupilo u Memorijalnom centru Srebrenica kako bi odali počast voljenima koji su dali svoje živote za domovinu, ali i čiji su životi nasilno i nepravedno oduzeti. Njihovo prisustvo svjedoči da sjećanje ne blijedi i da odgovornost prema istini i pravdi ostaje trajna obaveza svih nas - saopćio je Press tim Memorijalnog centra Srebrenica.