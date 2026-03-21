Mirza Čelik o sramnom predugovoru BH Telecoma: Šolak će dobiti 50 miliona ako propadne akvizicija

Zastupnik Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Mirza Čelik kazao je za „Dnevni avaz“ da raspolaže informacijama da će i u slučaju propasti BH Telecomove kupovine „Telemacha“ biti dužni isplatiti Draganu Šolaku iznos od 50 miliona KM ili eura na osnovu predugovora koji je potpisan.

- To je najbolnija stvar koju sam čuo u svojoj političkoj karijeri od 2010. godine. Nikada nisam ranije čuo da je neko došao u situaciju iz javnih preduzeća da pravi predugovor i da proglasi taj ugovor tajnim. Oni pokušavaju stvoriti percepciju da je javni interes građana FBiH akvizicija „Telemacha“ – kaže Čelik za „Avaz“.

Oznaka tajnosti

Smatra da su cifre kojim se barata u javnosti od milijardu KM za njega neprihvatljive.

- Očekujemo da neko skine oznaku tajnosti i da izađu pred Parlament. Ako to treba biti zatvoreno za javnost, predlažem i pozivam parlamentarnu većinu da zatvore sjednicu za javnost, mogu zastupnici potpisati izjavu o tajnosti, da pod krivičnog odgovornošću navedu da neće iznositi u javnost sadržaj sa same sjednice – naveo je Čelik.

Dodaje da postoji mnoštvo nedoumica kod zastupnika, da niko ne zna kakvi se pregovori vrše.

- Čuli smo da su sindikati imali sastanak s direktorom, da su oni uplašeni, a da u isto vrijeme direktor negira da je održan sastanak. Najgora stvar koja sam čuo je da će se Šolaku morati isplatiti 50 miliona, da li maraka ili eura, nisam siguran, ali to je definisano predugovorom između dvije kompanije – istakao je Čelik.

Dva mandata

Zastupnici opozicije su tražili sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o temi BH Telecoma, no sada je već izvjesno da ona neće biti zakazana prije sjednice dioničara BH Telecoma, koja je zakazana za 24. mart.

- Ne znam šta će se desiti, ali ja sam rekao da će smjenom predsjedavajućeg Miokovića prodisati Federacije BiH, a odlaskom Nikšića i njegove vlade bit ćemo u situaciji da ćemo se morati oporavljati bar dva ili tri mandata – naglasio je Čelik.

Najavili transparentnost

Podsjetio je da je Trojka 2022. godine najavljivala transparentnost, a u njihovom djelovanju vidimo suštu suprotnost.

- Oni se skrivaju iza svojih nedjela. Princip rada im je svugdje, u „Autocestama FBiH“ svjedočimo da EIB više ne želi da finansira Koridor Vc, zbog toga sam tražio smjenu Uprave. Pitali smo i šta je s Aerodromom Sarajevo, kada su preko Skupštine pokušali imenovati direktora, iako to treba raditi Nadzorni odbor – naveo je.