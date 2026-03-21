Nešković o zamrzavanju akciza: Srbija hitno djeluje, a mi zbog SNSD-a stojimo u mjestu

Srbija je napravila dva koraka, a mi smo tek na pola prvog, a zbog bahatosti SNSD-a pitanje je hoćemo li uopšte iskoračiti. Izjavio je ovo delegat u Doma naroda PSBiH Želimir Nešković komentarišući situaciju u vezi sa akcizama na gorivo.

- Srbija je juče ponovo smanjila akcize, za dodatnih 40 posto, što je kumulativno smanjenje za 61 posto. Za to vrijeme, mi smo zakon koji predviđa ovu mjeru usvojili samo u Predstavničkom domu, a SNSD najavljuje da će sve blokirati u Domu naroda. To bi bio potez protiv svakog čovjeka koji ovdje živi, radi i stvara, i direktan udar na kućni budžet svake porodice - jasan je Nešković.

Potpredsjednik SDS-a kaže da SNSD-u ponestaje razloga i lažnih opravdanja za takav potez.

- Prvo su izjavljivali kako su protiv ukidanja akciza jer se brinu da će to finansijski ugroziti funkcionisanje institucija, a onda su promijenili priču i govorili kako je to prenos nadležnosti, što nema veze sa istinom i zdravim razumom. To što su u dva dana svoje priče prešli put od velike brige za institucije na nivou BiH do brige oko prenosa nadležnosti, jasan je znak da ne znaju ni šta govore ni šta rade, ali znaju da su protiv mjera koje bi pomogle našim građanima. Da to ide u njihov džep, odmah bi pristali - ističe Nešković.

Dodao je da su ostali usamljeni u takvim stavovima.

- Ni jedna druga politička opcija ne govori otvoreno protiv ukidanja akciza. Čak ni njihov vjerni partner, HDZ. S druge strane sve zemlje regiona i većina zemalja u Evropi su uveli slične mjere. Nadam se da će i SNSD na kraju shvatiti da je ova mjera neophodna i da ćemo u ponedjeljak na Domu naroda izglasati zakon koji će Vijeću ministara omogućiti da je primjeni - naglasio je.